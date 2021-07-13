蘇州酒店倒塌釀「8死9失蹤」！事故初步認定曝光

▲蘇州四季開源飯店坍塌，消防人員搜救受困民眾。（圖／翻攝紅星新聞）

記者閔文昱／綜合報導

江蘇蘇州市吳江區的「四季開源酒店」12日下午2時左右發生倒塌事故，據陸媒指出，截至當天晚間7時，事故造成23人被困，14人被救出，9人還在搜救中。另外，被救出的民眾，1人無傷返家，5人生命狀態良穩定，8人遇難，現場公安消防等還在全力展開救援工作。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，「四季開源酒店」裝潢老舊，近日正進行裝修，1樓是飯店大廳，2、3樓則是客房，附近商家稱，「被救出來的人，身上都是血」。現場救援指揮部透露，大樓倒塌原因為產權方私自對房屋結構進行改造，才造成房屋部分坍塌。

▲江蘇蘇州「四季開源酒店」倒塌。（圖／翻攝自新華社）

據現場畫面顯示，酒店的輔房已經成為一片廢墟。其中，南京、無錫消防救援支隊利用搜救犬在疑似人員被困點進行仔細搜救。

倒塌的「四季開源酒店」位在江蘇蘇州市吳江區松陵鎮油車路188號，根據訂房網站資訊，酒店於2018年裝修，2020年開業。事故發生後，當地消防救援隊伍立即調派6支重型救援隊、2支輕型救援隊、1支重型工程機械大隊、1支搜救犬隊趕赴現場救援。

▼救援人員救出14人，還有9人失蹤中。（圖／翻攝紅星新聞）

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