　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

蘇州酒店倒塌釀「8死9失蹤」！事故初步認定曝光

▲蘇州四季開源飯店坍塌，消防人員搜救受困民眾。（圖／翻攝紅星新聞）

▲蘇州四季開源飯店坍塌，消防人員搜救受困民眾。（圖／翻攝紅星新聞）

記者閔文昱／綜合報導

江蘇蘇州市吳江區的「四季開源酒店」12日下午2時左右發生倒塌事故，據陸媒指出，截至當天晚間7時，事故造成23人被困，14人被救出，9人還在搜救中。另外，被救出的民眾，1人無傷返家，5人生命狀態良穩定，8人遇難，現場公安消防等還在全力展開救援工作。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，「四季開源酒店」裝潢老舊，近日正進行裝修，1樓是飯店大廳，2、3樓則是客房，附近商家稱，「被救出來的人，身上都是血」。現場救援指揮部透露，大樓倒塌原因為產權方私自對房屋結構進行改造，才造成房屋部分坍塌。

▲▼江蘇蘇州「四季開源酒店」倒塌。（圖／翻攝自新華社）

▲江蘇蘇州「四季開源酒店」倒塌。（圖／翻攝自新華社）

據現場畫面顯示，酒店的輔房已經成為一片廢墟。其中，南京、無錫消防救援支隊利用搜救犬在疑似人員被困點進行仔細搜救。

倒塌的「四季開源酒店」位在江蘇蘇州市吳江區松陵鎮油車路188號，根據訂房網站資訊，酒店於2018年裝修，2020年開業。事故發生後，當地消防救援隊伍立即調派6支重型救援隊、2支輕型救援隊、1支重型工程機械大隊、1支搜救犬隊趕赴現場救援。

▼救援人員救出14人，還有9人失蹤中。（圖／翻攝紅星新聞）

▲蘇州四季開源飯店坍塌，消防人員搜救受困民眾。（圖／翻攝紅星新聞）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
專家警告：打完疫苗「5件事千萬別做」！網最愛2類食物易發炎
女星打疫苗竟被「戳空針」！　急拔出仍抽搐嘔吐：差點就死了
轟！苗栗跑男疑「被雷劈斷氣」趴步道慘狀曝　右腳炸爛血肉模糊
18歲↑疫苗意願「485萬人登記」！169萬人勾AZ、莫德納
快訊／「阿秋大肥鵝」旗艦店16.2億賣了！　買家曝光
賺錢養考生男友！她吃4年「事後藥」見超渣對話　狠男：妳配不上
打疫苗未到保護期！台北某診所員工確診　感染源不明擴大匡列
快訊／遭質疑疫苗效用　高端發文澄清「揚言提告」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華府智庫提「中國武力侵台」論　國台辦：渲染台海緊張

蘇州酒店倒塌釀「8死9失蹤」！事故初步認定曝光

大陸國家糧食局副局長徐鳴　涉違紀違法遭查

香港要區議員宣誓擁護《基本法》　至少192人辭職

日《防衛白皮書》納台灣穩定重要性　趙立堅：不允許插手台灣問題

山東濱州暴雨致1.2萬戶停電　工人泡鹽池搶修電桿「只剩上半身」

上半年台灣對大陸出口1147億美元　年增35.1%

新娘遇婚鬧「慘遭眾男強壓」！笑容消失不忍了　1對N無影腳踢爆

陸外貿連13月正成長　官方稱疫情塞港已恢復

習近平才說糧食安全如國安　農業部：夏糧大豐收

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

還不快逃？他點評「各國警報聲」　一聽台灣版嚇尿褲義大利版超high

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

劉娜比朴宰彥當「固ㄆ..」他：一夜5次　《無法抗拒的他》男二登場暖成對比

菜價上漲？買「這些菜」要3500元　婆婆媽媽嚇一跳直呼：太貴了啦！

華府智庫提「中國武力侵台」論　國台辦：渲染台海緊張

蘇州酒店倒塌釀「8死9失蹤」！事故初步認定曝光

大陸國家糧食局副局長徐鳴　涉違紀違法遭查

香港要區議員宣誓擁護《基本法》　至少192人辭職

日《防衛白皮書》納台灣穩定重要性　趙立堅：不允許插手台灣問題

山東濱州暴雨致1.2萬戶停電　工人泡鹽池搶修電桿「只剩上半身」

上半年台灣對大陸出口1147億美元　年增35.1%

新娘遇婚鬧「慘遭眾男強壓」！笑容消失不忍了　1對N無影腳踢爆

陸外貿連13月正成長　官方稱疫情塞港已恢復

習近平才說糧食安全如國安　農業部：夏糧大豐收

新YAMAHA「紅牌重機」MT-09　極致運動街車全面升級很能操

運8遠干機、運8技偵機擾台　空軍出動防空飛彈追監

蕾菈「3招養胸」成果照曝光！　驚吐二胎計畫：生完去做ㄋㄟㄋㄟ

「Super Idol的笑容～」贏球哼起歌　餅總讚林靖凱勝利關鍵

曹佑寧媽「妹妹頭＋0細紋」太逆齡！　合照嚇壞網：以為是女朋友

台灣虎航決定增資1.2億股、每股25元　估計疫後復甦最快

專家警告：打完疫苗「5件事千萬別做」！網最愛2類食物易發炎

桃園豪雨「雷神降臨」！閃電轟亮夜晚影片曝光　網驚：好可怕

個人獨鍋物188元！石研室開賣「生鮮組合」　7月底前享85折

Google「付費給媒體」協議沒談成　法國競爭管理局開罰165億元

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

大陸熱門新聞

女騎士遭一道閃電劈中當場慘死！目擊者：肉都沒了

相親50次仍單身　男曬Excel戰績表

女行員激騎已婚主管！Cosplay誘惑讚：你體力夠好

北大人醫實習醫師遭爆帶女友值班　還幫拔尿管

即／江蘇蘇州酒店發生倒塌　全力搶救中

雷暴雲光束從天而降 陸中科院人工「引雷」實驗畫面曝

蘇州酒店倒塌釀8死！事故初步認定曝

父母網上滑到消失8年親兒子！父母一看近況痛哭

劉德華錄影片祝福《失孤》原型郭剛堂找到兒子：佩服你的堅持

密封電梯爆炸　女嬰45%燒燙傷手指脫落

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

蘇州倒塌酒店開業才1年！已救出14人

蘇州四季開源酒店倒塌　附近商戶：樓高3層主營棋牌業務

BNT執行長稱「很高興為台灣供應歐洲生產疫苗」　上海復星突刪文

更多熱門

相關新聞

蘇州倒塌酒店已致8死！還有9人失蹤

蘇州倒塌酒店已致8死！還有9人失蹤

位於江蘇省蘇州市吳江區的「四季開源酒店」，12日下午2時左右發生倒塌事故。截至7月13日7時，經全力搜救，已救出被困人員14人，其中1人無傷已回家，受傷人員經全力救治，5人生命徵象平穩，8人遇難。目前還有9名失聯人員仍在全力搜救中。

蘇州倒塌酒店開業才1年！已救出14人

蘇州倒塌酒店開業才1年！已救出14人

蘇州四季開源酒店倒塌　附近商戶：樓高3層主營棋牌業務

蘇州四季開源酒店倒塌　附近商戶：樓高3層主營棋牌業務

即／江蘇蘇州酒店發生倒塌　全力搶救中

即／江蘇蘇州酒店發生倒塌　全力搶救中

關鍵字：

四季開源酒店

讀者迴響

熱門新聞

今早開放「18歲以上」接種意願登記！快看要選哪支疫苗

男2周內被混打AZ＋莫德納！女兒怒：怎麼出包的

NanaQ「光速刪負評、封鎖酸民」零回應！

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

莫德納預計第4輪8/5開打！

侯友宜「一句話」曝2周後解除三級！盼市民低度活動

女騎士遭一道閃電劈中當場慘死！目擊者：肉都沒了

第一批疫苗登記「簡訊收到啦」　最快這周就能打

即／苗栗男突倒地失去生命　疑遭雷劈

超模胸形全都露稱霸紅毯

相親50次仍單身　男曬Excel戰績表

北捷「小雞人」站了11年突被撤　民眾路過哭了

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

快訊／今日新增28本土、另增6死

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

更多

最夯影音

更多
靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆
特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面