館長暗酸網紅被判拘役20天　直播訴苦又因「這5字」再挨告！

▲館長狂罵「螺紋保險套」，網紅羅文認為是在影射他，憤而提告。（圖／翻攝YouTube館長成吉思汗）

記者陳雕文／新北報導

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢，因不滿網紅公民老師「羅文」批評他，竟在臉書直播時暗酸「螺紋保險套就是個雜碎」，再搭配三字經。羅文火大提告，館長最後被判處拘役20日定讞，先前館長在此案一審時，開直播跟粉絲抱怨，羅文不滿館長的發言以及「關鍵5字」，再次對館長提告公然侮辱。

本名羅碩文的網紅公民老師「羅文」，2019年7月9日上傳YouTube影片，指稱館長就是「新民粹型領袖」。館長不滿，在當年9月4日的臉書直播中，持續以「螺紋保險套就是個雜碎」、「螺紋的OOO勒」、「螺紋我O破恁叨（臺語）」、「王八蛋」、「畜生」等詞影射並辱罵羅文。

▲館長因「螺紋保險套」案出庭，對直播作表演挨告相當傻眼，更痛訴「難道告人的都對？」 。（圖／記者羅志華攝）

館長原本說，「不能沒做的事要我認」但後來態度放軟認罪，被判拘役20天、得易科罰金2萬元定讞。但在判決出爐前，館長曾開直播評論「螺紋保險套事件」，還說，「檢察官不知道在衝三小」等語，影片被PO到Youtube，羅文看了很是不滿，又發現有館粉在底下留言「螺紋保險套」等影射他的字眼，自覺受辱決定再次對館長提告公然侮辱、侮辱公務員。

新北地檢署認為，雖然館長所說「衝三小」等詞粗俗不雅，但只是想表達對「檢察官不知道在做什麼」的不滿，影片充其量是在向粉絲訴苦取暖，不涉及公然侮辱，因此將館長不起訴。