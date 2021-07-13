臉書直播「戲弄穿山甲」挨告　烏來小馬哥：幫牠過馬路

▲烏來小馬哥直播幫穿山甲過馬路的影片，被檢舉涉嫌騷擾保育類野生動物。（資料照／新北市動保處提供）

記者劉昌松／台北報導

有「烏來小馬哥」之稱的新北市馬姓男子，被人檢舉在臉書直播戲弄一隻穿山甲，還抓著尾巴拖行、最後整隻抬起來，整段影片約2分鐘，涉嫌違反《野生動物保育法》的騷擾保育類野生動物；小馬哥遭移送法辦後喊冤，當時穿山甲爬到馬路上，因為擔心牠被來車撞到，所以把他移到路邊草叢去，台北地檢署13日處分不起訴。

台灣穿山甲為中華穿山甲，是台灣特有亞種，常出沒於台灣淺山環境之中，是淺山生態重要健康指標，目前穿山甲仍名列國際自然保護聯盟極危名單之中，新北市因地理環境得天獨厚，加上人民保育意識的抬頭及野生動物保育法的實施，時常有穿山甲被熱心民眾拾獲。

▲目前穿山甲仍名列國際自然保護聯盟極危名單。（圖非本案穿山甲／新北市動保處提供）

有民眾在3月2日看到臉書直播，檢舉馬姓男子在烏來山區遇見穿山甲正行經道路上，多次拖行並惡意阻止穿山甲過馬路，強拉穿山甲尾巴讓其無法前進，穿山甲毫無任何反擊能力，只能任其擺佈，涉嫌惡意騷擾保育類野生動物。

但檢察官勘驗影片後，採信馬姓男子說詞，認為當時夜深人靜，馬男徒手要把穿山甲從路中間移到路邊，穿山甲因自然反應而有掙扎，友人在一旁拍下過程，無法判斷穿山甲是否因此受傷，認為馬男騷擾保育類野生動物的罪嫌不足，因此處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

兄弟被戴綠帽羞憤自殺 黑幫強押前女友殯儀館前剃頭洗門風

拜託降價廠商回：你們有回扣 南港輪胎內鬼收入暴增6千萬

掏空幸福人壽百億坐牢中 鄧文聰再涉挪16.6億買D3遭起訴