東京出現首例「未滿10歲」重症患者！　女童裝人工呼吸器續命

▲東京出現首例未滿10歲的重症患者。（示意圖／pakutas）



記者王佩翊／編譯

日本東京都12日公布，有一名不到10歲的染疫女童病情惡化，引發重症，而這也是東京首例未滿10歲的重症患者。院方表示，女童染疫前並未有其他疾病。

根據東京都12日公布的最新數據，重症患者一共有55人，其中一人竟是未滿10歲的女童。據悉，女童有發燒症狀，目前已經裝上人工呼吸器在院內進行治療。此外，女童染疫前並沒有任何基礎疾病。

東京有數間幼兒園與小學發生小規模的群聚感染，6月28日當週未滿10歲的確診病患為135人，然而7月5日當週卻爆增至209人。

另一方面，日本尚未開放兒童接種疫苗，目前輝瑞疫苗僅開放12歲以上施打，莫德納疫苗則是開放18歲以上民眾接種。由於在海外有多起兒童接種疫苗出現副作用的案例，且兒童即使染疫多為輕症，因此日本當局也建議家長可以多做衡量再決定是否讓孩子接種疫苗。

根據美國CDC試驗結果，12歲至15歲民眾接種疫苗後，經常會出現局部疼痛、38度以上發燒、疲勞、頭痛等症狀。

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