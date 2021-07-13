病毒政變夾擊！緬甸爆「缺氧危機」死亡數飆升　確診恐藏黑數

▲緬甸第一、二大城出現醫療量能緊繃與缺氧的危機，實際疫情可能遠比官方數據更為嚴峻。（圖／路透）



文／中央社記者呂欣憓曼谷13日專電

緬甸疫情升溫，仰光和瓦城兩大城醫療用氧氣短缺，死亡人數大幅上升，但受到2月軍方政變影響，緬甸醫療系統的篩檢量及檢測能力不足，實際情況可能遠比官方公布的更嚴峻。

緬甸今年2月爆發軍人政變後，醫護人員參加公民不服從運動，醫療能量吃緊，第一大城市仰光（Yangon）及第二大城瓦城（Mandalay）的居民已難以買到氧氣瓶。

緬甸昨天單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診達5014人，是疫情爆發以來首次超過5000人的新高紀錄，單日新增死亡89人。昨天公布的檢測樣本約1.4萬份，確診超過5000人，陽性率超過3成，疫情益發嚴峻，醫用氧氣短缺問題也更嚴重。

截至昨天為止，緬甸累計病例數19萬7227人，死亡3927人，但由於篩檢量及檢測能力不足，實際確診及死亡人數都有可能更高。

獨立媒體《今日緬甸》（Myanmar Now）報導，患者無法獲得足夠的氧氣，過去幾天在仰光有100多人過世。社福志工表示，多數死者均因氧氣不足而亡；另一個協助安葬的團體志工指出，過去幾天已下葬5人，遠多於他們過去每隔15天才會協助下葬1個人的數量。

▲緬甸2月發生政變，進一步削弱該國對抗疫情的能力。（圖／路透）



緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）昨天在一場記者會中表示，軍方的醫院已準備好面對第三波疫情來襲。但多數緬甸人拒絕前往軍醫院就醫，而街頭的抗議始終沒有停過。

社群媒體上充滿了緬甸人在幫家人尋找醫療物資和氧氣的訊息，還有各種緬甸人排隊等待氧氣的畫面。協助提供醫療物資的志工團體Shwe Thanlyin指出，他們一天接到超過300通求救電話。

為了遏止疫情擴散，緬甸軍政府在主要大城實施居家令，民眾非必要不得外出。

緬甸的疫苗最早是印度援助的150萬劑Covishield疫苗，後來有中國援助的科興疫苗（Sinovac）和國藥疫苗（Sinopharm）。

由於俄羅斯是少數公開和緬甸軍政府往來的國家，緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）日前表示，將向俄羅斯購買700萬劑疫苗，俄羅斯承諾7月會提供200萬劑，而軍政府也會持續和中國協商疫苗事宜。

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