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餐飲業、醫護都苦！她號召20店家「免費送餐」網譽：桃園賈永婕

▲桃園黃太太號召20餐廳「免費送餐」到警消醫護站。（圖／讀者黃太太提供）

▲民間號召20餐廳「免費送餐」到警消醫護站。（圖／讀者提供）

記者彭懷玉／採訪報導

疫情三級警戒持續到7/26，各縣市維持餐廳不內用政策，歷經近2個月苦撐，許多餐飲業坦言撐不下去想放棄，而此危急時刻，民間卻不斷有團體站出來號召「外送餐點到醫護站」支援前線，這次由桃園黃太太一人籌措，一個半月內，共配送至桃園敏盛醫院、桃園消防隊、南崁派出所等15站，共有超過20家餐廳配合。

▲桃園黃太太號召20餐廳「免費送餐」到警消醫護站。（圖／讀者黃太太提供）

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▲目前共配送至桃園敏盛醫院、桃園消防隊、南崁派出所等15站，共有超過20家餐廳配合。（圖／讀者提供）

「每個人看事情的角度不同，我真正希望社會少點口水、多點溫暖！」居住在桃園蘆竹的黃太太說，平日是名平台外送員的她，因疫情停課暫時在家顧孩子，眼看許多店家難以維持經營成本，進而出現倒閉潮，或因疫情影響生計的家庭、弱勢單位更是不勝枚舉。其中，最令人不捨的是因疫情工作量倍增，甚至體力不支、中暑倒下的警消醫護，於是她不斷思索究竟能為社會做些什麼，同時能幫助到這些人。

▲桃園黃太太號召20餐廳「免費送餐」到警消醫護站。（圖／讀者黃太太提供）

▲Hi Captain雞長好。雞蛋糕也參與送愛心餐計劃。（圖／翻攝自Hi Captain雞長好。雞蛋糕粉專

想了又想，能讓忙到沒時間用餐的警消醫護享用美味餐點，同時也能跟受疫情影響的餐廳訂餐，協助多方度過難熬的時期，此際都是最溫暖的協助，最有力的支援。於是，由黃太太統籌，在臉書發文向周遭親友籌措經費，進行這項愛心送餐計劃，截至目前，已配送15站，超過20店家配合，再來是即將解封院的804國軍醫院，送餐數量達到近千份。

▲桃園黃太太號召20餐廳「免費送餐」到警消醫護站。（圖／讀者黃太太提供）

▲她說，為了不浪費食物盲目送餐，堅持必須找到窗口，確認數量與時間，透過網路搜尋及友人提供獲得鄰近消防隊、派出所與醫院的聯繫方式。（圖／讀者提供）

她說，為了不浪費食物盲目送餐，堅持必須找到窗口，確認數量與時間，透過網路搜尋及友人提供獲得鄰近消防隊、派出所與醫院的聯繫方式；接著，找到因疫情影響的餐廳詢問意願，與店家商量適宜的餐點內容及預算，「一開始我不接受餐廳贊助，堅持自己花錢買，到最後變成在爭執誰付錢。」她笑笑地說。

▲桃園黃太太號召20餐廳「免費送餐」到警消醫護站。（圖／讀者黃太太提供）

▲疫情三級警戒，咖啡廳、甜點店幾乎自主停業。（圖／黃太太提供）

此外，為了降低移動間的感染機率，由原先工作就是跑醫院相關業務的友人楊先生協助運送，同時，也與弱勢團體合作發放愛心食物箱，讓因為疫情受難家庭也能獲得幫助。

▲桃園黃太太號召20餐廳「免費送餐」到警消醫護站。（圖／讀者黃太太提供）

▲MITTY COFFEE BAR貼文說，對於疫情所造成的衝擊與影響，無疑是巨大的，我們都要感恩與珍惜周遭的人事物，還有要讓自己能夠過的更好。（圖／翻攝自MITTY COFFEE BAR粉專

「中間碰到不少老闆想把店收掉，當時聽到心真的酸了一下...不知道我們能幫多少，但就是會努力下去。」「更有醫護在送餐後的10多個小時才吃上那愛心雞排，私訊我說，非常感動能吃到一口肉，在我們眼裡很普通的雞排，卻是他們眼裡珍貴且富有能量的食物，心裡感觸好深好深。」她嘆息著說。

▲胖老爹美式炸雞南崁光明店也投入外送計畫。（圖／翻攝自胖老爹美式炸雞南崁光明店粉專）

▲胖老爹美式炸雞南崁光明店也投入外送計畫。（圖／翻攝自胖老爹美式炸雞南崁光明店粉專

當然，也有遇到特殊情況的時候。黃太太說，「有店家一開始很積極要主動贊助，後來知道我有經費，就希望我買他們每天要倒掉的剩食，最後還是婉拒了。」也有店家認為，自己賺錢都來不及了，誰會無聊想免費幫忙；更有人酸言酸語問說，醫護警消自己有錢吃飯，何必送餐？不過他們卻不知，其實某些地點外送員是拒絕配送的，這情形桃園只有封院的醫院比較明顯，台北比較慘。不過，大部分的人都很熱心啦。

▲桃園黃太太號召20餐廳「免費送餐」到警消醫護站。（圖／讀者黃太太提供）

▲桃園黃太太號召20餐廳「免費送餐」到警消醫護站。（圖／讀者提供）

「辦這活動蠻能引起共鳴的，希望能喚起大家純真善良的力量！這裡有大家想要幫助的所有對象，包含：弱勢、第一線、餐飲等，還記得跟飲料店老闆買了31杯飲料，數量雖然不算多，不過老闆由衷感激的表情，直到現在腦中的畫面依然非常深刻！」

對於黃太太的善舉，餐飲店家們也有目共睹。Hi Captain雞長發文表示，前幾天收到南崁一位黃太太的聯繫，有善心與超強行動力的人物出現了，說明想幫助餐飲店家和第一線人員，問我們有沒有意願一起參與，她感覺是個年輕媽媽，卻找了許多管道募款、自己四處聯繫餐飲店家與醫院、警察局、消防局，甚至親自去取餐送餐。不僅幫助了受疫情影響的店家，也慰勞了辛苦的第一線人員！這樣勞心勞力的付出，在雞長心中暗自封她為「南崁賈永婕」。
 

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