繫不繫一念之間！　2021年1-6月高速公路未繫安全帶拋出車外死14人　

▲國道警察第四大隊指出，經統計2021年1至6月份高速公路交通事故，因未繫安全帶拋出車外死亡人數共14人。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國道警察第四大隊指出，經統計2021年1至6月份高速公路交通事故，因未繫安全帶拋出車外死亡人數共14人，比2020年1至6月份死亡7人，死亡人數增加7人。

依據「道路交通管理處罰條例」第31條第2項規定，未繫安全帶處罰新台幣3000元以上6000元以下罰鍰。另依「道路交通管理處罰條例」第31條第3項規定小型車附載幼童未依規定安置於安全椅者，處駕駛人新台幣1500元以上3000元以下罰鍰。

依據「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」規定，小型車附載幼童行駛於道路時，應將幼童依下列規定方式安置於安全椅：年齡在2歲以下者，應安置於車輛後座之攜帶式嬰兒床或後向幼童用座椅，予以束縛或定位。年齡逾2歲至4歲以下且體重在18公斤以下者，應坐於車輛後座之幼童用座椅，予以束縛或定位，並優先選用後向幼童用座椅為宜。

國道警察第四大隊呼籲用路人，只是簡單的一個動作就能保住自己的生命，民眾應養成習慣，不論駕駛或前後座乘客，上車應立即正確繫上安全帶、嬰幼兒應依規定使用嬰兒用臥床及幼童用座椅，安全帶繫與不繫一念之間、你的生命由你決定。

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