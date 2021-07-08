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颱風季及午後雷陣雨來臨　高速公路行駛要注意安全駕駛

▲國道警察第四大隊指出，在高速公路雨中行車，應注6大要點，用路人應多加注意，才能確保行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道警察第四大隊指出，在高速公路雨中行車，應注6大要點，用路人應多加注意，才能確保行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時序進入颱風季及夏季午後雷陣雨季節，國道警察第四大隊指出，在高速公路雨中行車，應注6大要點，用路人應多加注意，才能確保行車安全，快樂出門平安返家。

國道警察第四大隊指出，(一)良好的視野：雨天開車最關乎安全的莫過於良好的視野。夜雨、陰天行車，視野較差，為了防止後車追撞，應及時開啟夜間行車燈，另外後視鏡上積留的雨滴易造成駕駛人視線盲點，應及時清潔車外左右兩側後視鏡。(二)保持車距、減速慢行： 由於雨天行車，車輛的剎車距離會加長，所以行車時應保持安全距離，並隨時注意觀察前後車輛的狀況，做好防衛駕駛。如因雨勢過大，須臨時停車，應提前變換至外側車道、輕點剎車，使後車有足夠的應急準備時間，避免由於剎車過急造成碰撞或造成後車追撞，直到車輛變換至路肩後再停車。

(三)不宜頻繁變換車道：在高速公路上，由於車速相對較高，駕駛人的視角變窄，加上下雨路滑，頻繁變換車道超車，極易因速度過快造成車輪打滑，造成事故發生。(四)檢查雨刷：建議於雨季來臨時，駕駛人先行檢查自家車輛之雨刷，如果雨刷的清水能力下降，建議更換以利行車安全。因高速行駛時，各廠牌雨刷刷除雨水能力不同，請依駕駛人駕駛習慣選擇合適之雨刷。另外，夜雨中行車，雨滴在燈光下產生各種反射光，易使前方視野極度模糊，容易引發事故。

▲國道警察第四大隊指出，在高速公路雨中行車，應注6大要點，用路人應多加注意，才能確保行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

(五)檢查輪胎胎紋：雨天行車極易因輪胎胎紋不足造成剎車力不夠以致發生輪胎打滑，造成事故發生。建議駕駛人定時檢視輪胎胎紋是否符合規定。(六)水飄現象：「水飄」指當車輛通過積水時，輪胎無法將積水排開完整接觸路面，導致車輛像是「浮在水上」失去抓地力而失控。行駛在高速公路如發生水飄現象，建議駕駛人緊握方向盤並緩踩剎車，保持直線和低速行駛，切勿急轉方向盤及用力踩煞車，以防輪胎鎖死而造成車輛側滑。

國道第四大隊在此呼籲用路人，開車行經下雨路段時，務必注意前方動態並保持安全距離，如因雨天駕車視線不良，請務必減速慢行，勿超速行駛，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

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