大馬單日首破「萬人確診」！東南亞疫情慘　緬甸篩檢陽性率30％↑

▲馬來西亞13日首度突破單日萬人染疫，國內一處疫苗接種站有超過200名工作人員確診。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

東南亞疫情持續惡化，多個國家紛紛刷新疫情爆發以來的新高紀錄，馬來西亞13日宣布新增1萬1079例確診病例，首度突破萬人大關，印尼12日單日確診也超越4萬人，其中多數集中在雅加達。此外，緬甸在政變之後疫情也逐步失控，總體篩檢陽性率高達3分之1。

馬來西亞

據當地媒體報導，馬來西亞在連續3天單日確診逾9000例之後，於今（13）日報告了1萬1079例確診病例，創下從去年疫情爆發以來單日新增病例的最高紀錄，累計總染疫人數達到85萬5949人。雪州首府沙亞南IDCC疫苗接種中心2名志工染疫，大規模採檢驗出多達204名工作人員確診，負責疫苗接種工作的科學部長凱里表示，這並不一定是大型群聚，也可能是在各自社區被感染。

▲印尼雅加達疫情愈發嚴重，全國將近3成病例集中於此，醫療量能吃緊。

印尼

當局新冠疫情小組數據顯示，印尼12日新增4萬427例確診、891例死亡，疫情以來首度創下日增4萬例的確診新高，此前，印尼已經連續4天超過3.5萬人染疫，目前累計逾257萬例確診、超過6.7萬人死亡，約有38萬人為正在治療或隔離的活躍病例，疑似患者約17萬人。全國總確診數中有26%發生在首都雅加達，儘管處於封城狀態，雅加達12日仍寫下單日確診的最高紀錄。

印尼醫療體系近乎崩潰，許多染疫者被要求在家中自主隔離，且包含需要住院的重症患者，據非政府組織統計，至少有453名患者在家中去世，也有1231位醫療工作者染疫死亡。《美聯社》指出，印尼目前對氧氣的每日需求量已飆升至1928噸，但總生產量僅2262噸，這意味著印尼必須將所有工業用氧氣轉移到醫療領域才足夠供應。新加坡多家本土企業與印商13日宣布，將向印尼捐贈1.1萬台氧氣機。

▲印尼每日氧氣使用量即將超越每日可生產總量。（圖／路透）

緬甸

據路透社報導，緬甸現正處於疫情高峰，軍政府當局12日晚間報告新增5014例確診，突破疫情以來的最高紀錄。然而，由於醫護人員參加反政變的公民不服從運動，篩檢量只剩下政變前的7成，但總體篩檢陽性率卻超過3分之1，衛生專家指出，實際感染率可能比統計數據還高出許多。

軍方12日坦承，住院床位已滿，軍隊醫院正在各地籌備14個治療中心，另外氧氣供應短缺也是個問題，現有氧氣工廠全力運作之下，即將超出負荷，一位匿名人士已捐款興建氧氣工廠，預計一個月內完工。而衛生部代表認為，部分民眾可能沒有染疫，卻在家中囤積大量氧氣瓶，為避免此現象將對氧氣供應進行監督。軍政府領導人敏昂萊宣布，俄羅斯將捐贈200萬劑新冠疫苗予緬甸。

▲越南一度是防疫優等生，自5月以來也爆發嚴峻疫情，單日新增約達2000例確診。（圖／路透）

泰國

泰國衛生部13日上午表示，過去24小時新增8695例確診、56例死亡，疫情激增之下，衛生部長參威拉軍（Anutin Charnvirakul）12日宣布「疫苗混打」政策，以第1劑接種科興疫苗、第2劑接種AZ疫苗作為最新方針。同時，首都曼谷與周邊地區12日起實施為期14天封鎖限制。

越南

衛生當局表示，越南12日新增2383起例確診，其中有2367例為本土病例，已經連續5天創下單日確診的歷史新高。先前防疫表現優異的越南，突然在5月爆發嚴重疫情，更傳出台資企業安普新公司有1人確診，數百名員工撞開鐵門逃出。日本外相茂木敏充13日宣布，將向台灣、印尼與越南各捐贈100萬劑新冠疫苗。

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