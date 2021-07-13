徐旭東「年初就想買疫苗」遭政府拒絕！陳時中：購買不是那麼容易

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

遠東集團董事長徐旭東今（13）日表示，遠東集團與德國三家企業在台合資成立公司，今年初即有管道向德商洽詢購買疫苗，「當時很單純，我去問政府，我要買可不可以，但政府說輪不到我，我就當乖寶寶，沒有做下去。」針對此事，陳時中回應，感謝很多社會企業人士都想幫忙，但購買不是那麼容易。

陳時中表示，感謝許多社會企業人士都有想要幫忙購買疫苗，不過購買疫苗過程不是那麼容易，目前陸續到貨的疫苗都已在指揮中心的規劃範圍中，目前重點是要掌握進貨順暢，明後年的疫苗現在相關單位也已在進行溝通。

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遠東集團旗下裕民航運今（13）日舉行股東會，由董事長徐旭東親自主持，徐旭東今日於股東會後記者會上表示，今年初就準備自購新冠肺炎疫苗，因為集團旗下有亞東醫院體系，亦與德國三大企業合資設立工廠，已有管道直接與德商洽購疫苗，但向政府詢問未果，「我們當然可以買到，因為政府不准，我就當乖寶寶，沒有執行下去。」

針對國內疫苗短缺，國際採購途徑卡關，徐旭東指出，目前各國將新冠肺炎疫苗視為戰略性物資，採購上有些非常敏感性的東西，基本上由政府來做比較好，但疫苗採購目前屬於產需問題，必須出高價才買得到，牽涉到價格等比較敏感的問題，政府在採購上要有靈活的手段，純粹按照政府採購法是沒有辦法的。

在場媒體也關心徐旭東個人接種新冠肺炎疫苗的情況，徐旭東說，今年初就已在國內接種疫苗，因當時的選擇性不多，他所接種的是AZ疫苗，其後身體並未感到不適，也期盼政府訂購的國際疫苗能夠趕快到貨，提高國內疫苗施打普及率，以利零售等內需產業復甦。

▼裕民航運董事長徐旭東被問及是否打算買疫苗。（圖／記者湯興漢攝）