驚悚畫面！騎士「左轉逆向鬼切」遭撞擊　肋骨斷裂機車噴飛

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣公館鄉日前發生一起機車遭撞意外，1名丁姓騎士騎車沿台6線行駛，準備左轉進加油站時，因提早逆向切出，遭到小客車迎面撞上；丁姓騎士當場倒地骨折送醫，機車碎片也四散一地，雙方都無酒精反應，全案正由警方處理中。

▲丁姓騎士騎車準備左轉時，遭到對像小客車迎面撞上，造成騎士肋骨骨折送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

加油站監視器清楚顯示，丁姓騎士騎車沿著台6線由南往北方向行駛，到了館南加油站前時，準備要左轉進加油站，不料因提早切出而跨越中線車道，導致對像小客車劉姓駕駛來不及反應，直接撞上機車後，又向路邊撞上電桿後才停下。

▲▼小客車迎面撞上機車後，又向右撞上路邊電桿，造成機車零件四散，小客車車頭也扭曲變形。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，接獲通報後立即派遣人員前往現場，到達時發現騎士已倒臥在地，機車也被撞飛好幾公尺，車殼零件也四散一地，經初步檢視後，發現騎士肋骨有斷裂情形，趕緊將他送醫救治；小客車車頭因撞擊機車後又撞上電桿而扭曲變形，所幸駕駛只受輕微擦傷暫無大礙。

經警方調查後，發現雙方酒測值皆為0，至於詳細肇事責任歸屬，還待警方進一步釐清中。

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