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男子未戴安全帽顱骨撞出「隕石坑」　4小時術後「回復原廠設定」

▲民眾騎車未戴安全帽遇車禍，顱骨撞出類似隕石坑的凹陷。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲民眾騎車未戴安全帽遇車禍，顱骨撞出類似隕石坑的凹陷。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

湯先生（化名）6月27日騎電動車外出時，不慎與另一輛摩托車相撞。因天氣悶熱沒有戴上安全帽的湯先生隨即倒地不起，額頭被撞出一個類似隕石坑狀的凹陷，緊急送至上海交大醫學院附屬仁濟醫院救治。經過醫師4小時的手術，湯先生額頭凹陷處利用金屬片連接「完美修復」，腦神經及感官認知功能也未受損，近期便可出院。

▲民眾騎車未戴安全帽遇車禍，顱骨撞出類似隕石坑的凹陷。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲經4小時急救，患者顱骨成功修復，腦內神經及感官功能皆未受損。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，醫生發現，神志迷糊的湯先生額骨、部分眶骨已經粉碎，並呈凹陷型塌入下方，腦組織也受到了嚴重的擠壓與破壞。顱腦創傷中心主任馮軍峰立即組織救治，將湯先生快速送進手術室行急診手術。

馮軍峰團隊為患者施行了前顱底重建、硬腦膜修補、眶骨固定、顱骨整復術，歷經4小時完成這台手術，既處理了患者嚴重的腦內損傷，又對受損的顱骨、眼眶眶骨做了整復，恢復了原來的形態。

馮軍峰表示，顱骨骨折是顱腦創傷後常見損傷表現，嚴重者會傷及顱骨內的組織結構，如血管破裂、腦或顱神經損傷、腦膜撕裂等，造成顱內血腫、神經功能受損、顱內感染、腦脊液漏乃至昏迷等嚴重併發症。

仁濟醫院顱腦創傷團隊曾於2019年在國際醫學雜誌《柳葉刀神經病學雜誌》撰寫了長篇綜述《中國顱腦創傷》，其中對電動車造成顱腦創傷明顯增多的現象、原因和對策都做了詳細探討，特別呼籲應當佩戴安全頭盔以減少腦外傷的發生。

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