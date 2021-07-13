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撞違規騎士！家屬1個堅持…害「延誤就醫」死　苦主：要我賠1千萬

▲▼車禍堅持送遠的醫院，傷者延誤就醫死亡。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲原PO發生車禍，傷者家屬堅持送到較遠的醫院，導致傷者延誤就醫死亡。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」表示，他10個月之前發生車禍，一輛機車從車縫中鑽出來、違規橫越雙黃線轉彎，結果被他撞上1死1傷，1死還是因為家屬堅持送到較遠的醫院，延誤就醫才會造成死亡，現在家屬把責任全部都算到他頭上，讓他相當無奈。

原PO在「爆怨2公社」說，他10個月之前發生車禍，騎士雙載從車縫鑽出、違規橫越雙黃線轉彎，導致他來不及反應當場撞上，「真的是遇到了三寶，然後又遇到貪婪的家屬」、「幸好我沒有任何違規，只剩下對方家屬告我傷害和毀損的民事部分，刑事部分，據我律師說，檢察官應該是不起訴了」。

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▲▼車禍堅持送遠的醫院，傷者延誤就醫死亡。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲▼車禍堅持送遠的醫院，傷者延誤就醫死亡。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲死者家屬求償破千萬。（圖／翻攝自爆怨2公社）

他透露，車禍發生時，2名傷者都意識清楚，只是家屬堅持把人「送到比較遠的醫院」，進而延誤就醫致死，這個部分被算在他頭上，家屬後來總共索討1千萬元賠償，讓他非常無奈，「騎乘機車的死者是阿嬤，被載的是阿公受傷，車禍是兩傷，可是因為延誤就醫，變成一死一傷，請大家評評理」。

文章分享後引發網友熱議，有人說，「提前左轉是什麼騎法」、「這種騎法早晚有一天出事，只是樓主衰小遇上了」、「明明就是他們不對在先，人不幸離開了，家屬雖然難過，可是也要理智，明事理吧」、「突然冒出來真的是害死人」、「真的很衰，就讓法官判定吧」、「原PO真的很倒楣，碰上這種三寶，也是無奈」。

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