南投夜市微解封申請起跑！人潮總量+分流管制　禁彈珠檯娃娃機

▲南投縣准許夜市復業，業者7月13日起可提出申請。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

微解封首日，南投縣夜市的業者即起可申請復業，但業者須提出總量和分流管制、環境清消等防疫計畫，且只開放餐飲和小吃、日常百貨類，只能外帶、不得內用，彈珠檯、夾娃娃機等娛樂類攤商則維持禁止。

南投縣府指出，已於昨（12）日完成各鄉鎮市夜市准予微鬆綁復業的公告，將來夜市復業須提出攤販位置圖、人員管制、環境清消及應變措施、和工作人員與攤商名等資料和計畫，提報鄉鎮公所備查後再陳報縣府，以利依規管制防疫和復業。

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▲南投縣准許夜市復業，7月13日起申請。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

縣府表示，這次只開放餐飲和小吃、日常百貨類，另有關娛樂、遊戲類如打彈珠、娃娃機等並不開放營業；復業後全區需採人流總量和分流管制、依規落實消毒作業，攤商僅得提供外帶、不得內用，民眾全程戴口罩，不得邊走邊吃。

縣府提醒，復業公告期間，各夜市自治會（管理會）若能符合中央所規定之《傳統市場及夜市防疫管理措施建議指引》，可暫申請復業，但須於公告日後一週內（7月19前）完成補辦申請，相關申請書件，可至以下網站申請下載

https://www.nantou.gov.tw/big5/index.asp?dptid=376480000AU180000。



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