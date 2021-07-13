年紀輕就預約不到？他40歲要打疫苗了　醫：大家上啊！

▲年輕人也可以打疫苗了！圖為近日外送員接種情形。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

COVID-19公費疫苗預約平台今天（13日）開始，針對符合資格的第一梯次民眾發送預約簡訊。對此，兒科醫師楊為傑分享，有患者才40歲就收到簡訊了。另外，今早也開放18歲以上民眾預約接種，讓他喊「太棒了！大家上啊！」

楊為傑今在「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」臉書提到，年紀輕就預約不到嗎？並不是哦，「有患者剛剛通知我，他是第一波登記的第9類患者，他已經收到預約簡訊且預約完成！這周五可以打！」

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楊為傑表示，而該名患者才40歲左右。他提醒，所以不挑品牌就可以早點打到，之後他收到名單，再跟大家分享最低年齡放到幾歲了！

▼年輕人也可以打疫苗了！圖為近日外送員接種疫苗情形。（圖／東森新聞）



另外，疫苗預約平台今早也開放民國92年以前出生者意願登記。楊為傑說，大家趕快去預約，再也不用抱怨無法預約囉，看來政策是「有意願的就先打」，不限制年齡了，「太棒了！大家上啊！」

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，今早開始進行第三輪意願登記，目前已開放18歲以上的民眾做意願登記，登記時間從今早9時持續到下周一下午5時。

指揮中心提醒，疫苗預約系統須先完成意願登記後，才能在接到通知後進行預約，系統平台會按疫苗分配情形、參照民眾所登記的意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種；尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。

►疫苗預約步驟如下：