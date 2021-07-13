女行員激騎已婚主管！Cosplay誘惑讚：你體力好　正宮看對話崩潰

▲銀行行長外遇偷吃女行員。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南永州農村商業銀行門口近日有2名女子拉起橫額，指名道姓指控該分行2職員長期通姦，火爆情節引起網上激烈討論。不久之後，官方通報，經調查後證實分行行長劉振湘和櫃員蔣雪存在不正當男女關係，目前已遭處分並解除相關職位。

據《極目新聞》報導，2名女子的行為一度遭涉事銀行派人出面阻止，期間發生言語衝突。此外，網上也流傳一份疑似涉事男女劉振湘和蔣雪的聊天對話，可見二人關係親暱，還發送露骨照片。同時，也有疑似劉振湘手持保證書的照片流出。

▲▼露骨聊天紀錄。（圖／翻攝自極目新聞）

對話紀錄顯示，內容除了火爆的出軌照片之外，還有許多曖昧的言語，像是「我愛你」、「好想你」、「你顏值體力夠好」、「歐巴加油」、「我會和妳結婚生個女兒」、「多給你燉點湯補一補」、「我想妳穿Cosplay跳舞」⋯⋯。

事件發酵多日後，市紀委信訪室回覆稱，此事不屬市紀檢部門的處理範圍，銀行內部有獨立紀檢機構。但最後，對方承認事件屬實，但不願透露詳情。

據悉，永州農村商業銀行是湖南省農村信用社聯合社永州辦事處的下屬單位，辦事處也證實，確實有2名支援存在不當男女關係的問題。目前涉事人員已被處分，並解除相關職位。

▼正宮拉橫幅。（圖／翻攝自極目新聞）