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藍營大老女婿遭控詐騙3.5億　可成、京元電董座都上當

讀者向本刊爆料，前總統府祕書長廖了以女婿江建正成立的昱冠資訊疑詐騙股東。

▲讀者向本刊爆料，前總統府祕書長廖了以女婿江建正成立的昱冠資訊疑詐騙股東。

圖文／鏡週刊

又傳大老闆遭詐騙案，本刊接獲讀者爆料，包括京元電董事長李金恭、可成董座洪水樹以及其他超過40名股東，被前總統府祕書長廖了以的女婿、昱冠資訊董事長江建正，以AI未來獲利可期籌資，股東指控他以「出售假股權」手法詐騙，初估股東被騙金額至少超過3.5億元，受騙股東已組成自救會，已委請律師向江建正求償，並提告背信詐欺。

前總統府祕書長廖了以大女婿江建正創辦的昱冠資訊，今年5月爆出經營不善，積欠員工薪水，6月中已停業。本刊接獲昱冠股東投訴，該公司從2018年就面臨營運困境，江建正以「挖東牆、補西牆」方式，勉強營運，直到今年五月中旬無法調度資金，才浮上檯面。

「江建正除欺騙一般投資人外，就連在科技業打滾多年的大老闆也上當，包括京元電董座李金恭、可成老闆洪水樹也在受騙名單之中。」昱冠股東對本刊表示。受騙的京元電是全球排名第八大封測廠，可成則是全球最大金屬機殼廠。

一位昱冠前員工向本刊指出，京元電、信利光電、矽格等上市櫃公司都是昱冠客戶，「因此京元電高層才會投資昱冠。」京元電對本刊指出，的確有聽說高層投資受騙，但屬個人投資，不清楚實際狀況。過去京元電曾和昱冠資訊合作，但現已無合作關係。

昱冠有了京元電董座和可成2大股東加持，加上江建正又打著廖了以女婿名號，他向股東們強調，自己曾在美國從事航太相關產業，具有專業，甚至為了取信投資人，他還拿出不實的漂亮財報欺騙投資人。

▼對於女婿江建正捲入詐騙疑雲，廖了以向本刊強調此與廖家無關。

對於女婿江建正捲入詐騙疑雲，廖了以（圖）向本刊強調此與廖家無關。

「2013年，我結識江建正，當時昱冠每年毛利率約3到4成，一年的EPS（每股獲利）有4元，認股可分2元，投資報酬率不錯。但2018年，江找上我說要以低於市價賣股給我，我看京元電李董、可成都是大股東，投資超過千萬元，不過今年5、6月我才首度看到前年的財報，明明前年每股虧3元，卻和我說賺5元，原來是一場騙局。」一位賴姓股東不滿的說。

昱冠股東表示江建正人間蒸發，他們完全連絡不到他。本刊查詢商業司資料，除了廖了以大女兒、江建正太太廖敏旬擔任董事外，廖了以的2女兒廖梨妃夫婦也分別擔任昱冠的董事、監察人。

回應

對於遭指控詐騙、欠薪、家用費掛公司帳等問題，本刊致電江建正，手機直接轉至語音信箱。江妻、廖了以長女廖敏旬也未接手機。傳訊息給江建正夫妻，至截稿前均無回應。

廖了以表示，江建正的事情和廖家無關，針對2名女兒、二女婿仍是昱冠董事、監察人一事，廖了以和二女兒廖梨妃都表示，先前已發函昱冠要求更換，是昱冠擅自續任。廖了以說，這是一件難過的事情，本刊追問是什麼難過的事？廖了以就掛上電話不願多談。

廖梨妃說，這是江建正個人投資，不應牽連到廖家，已委請律師採取法律行動。本刊追問是要採取哪些法律行動？廖梨妃則以上班時間，無法回應結束電話。


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