20年地標中壢新天地游泳池永久停業　休館防疫2個月虧百萬

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市中壢區新天地游泳池營運超過20年，堪稱是中壢的「地標」之一，然而受到新冠肺炎疫情影響，業者自今年5月16日宣布休館防疫，但2個月之後還是撐不下去，決定永久停業。持有優惠券的民眾或是會員，可前往場館與現場人員辦理退費，受理期限至8月底。

▲新天地游泳池提供游泳、泡湯、SPA等服務。（圖／翻攝自Google地圖）

新天地游泳池位於桃園市中壢區中山東路，由於經營多元化，擁有中型滑水道、漂漂河、溜滑梯、SPA、蒸氣設備等設施，不僅是大人、小孩夏天消暑的好去處，更是當地的地標之一，在Google評論甚至擁有4.2顆星的好評。

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然而，受到新冠肺炎疫情影響，全國實施三級警戒，業者自今年5月16日宣布休館防疫，但設施維護以及工作人員的人事費用仍是一筆可觀的支出，虧損至少都是幾百萬元起跳，這樣的情形其實早在去年疫情爆發初期就有了，都是硬撐著赤字營運，如今實在是撐不下去了，因此決定永久停業。

據了解，現場已有工作人員進駐拆除相關設備，持有優惠券的民眾或是會員，可前往場館與現場人員辦理退費，受理期限至8月底。新天地游泳池停業的消息傳開後，有網友在PTT發文感嘆，「這家去過真的挺不錯的，以私立來說CP值很高」；也有人透露，「傳聞地主早就將土地賣出，未來要蓋商辦大樓」。