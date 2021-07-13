全身症狀曝光！1.5萬確診者憂陷「後新冠併發症」　急缺官方指引

▲有些新冠感染者至今仍有後遺症，無法恢復正常生活。圖為一名採檢陽性民眾搭上防疫公車準備隔離，連忙打電話通知親友。

圖文／鏡週刊

疫情爆發1年半以來，台灣逾15,000人染疫，確診者康復、出院後，出現程度不一的「後新冠併發症」（post-COVID-19 syndrome）或「新冠長期症狀」（long COVID）。本刊採訪3名不同年齡層、職業的確診者，前議員助理、駐印度副代表，以及一家3口都確診的七旬婦人，他們在發病4週後仍出現程度不一的後遺症，然而，相較於英、美政府已投入資源因應新冠後遺症，台灣目前卻無官方指引供醫療照護參考，讓正在康復階段的染疫者聲聲催。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國際上普遍將染疫後產生的後遺症，稱為後新冠併發症或新冠長期症狀，但定義不一，美國疾病管制中心（CDC）定義為發病後持續4週以上仍出現症狀，英國衛生署（NHS）認定為症狀持續出現超過12週，WHO則指出，約1/4染疫者有持續至少1個月的症狀，約1/10持續12週以上。綜合WHO及英美資料，後遺症包括疲倦、腦霧（記憶力和注意力問題）、呼吸困難或急促、胸痛或胸悶、心悸、嗅味覺喪失、頭暈等。

▼不少染疫者解除隔離返家後仍需持續復健。圖為北醫復健治療師正幫染疫患者進行床邊復健治療。



本刊調查，為對抗後新冠併發症，美、英2國都已頒布官方指引，並設立多處「後新冠診所」（Post COVID clinics），整合醫生、護士、治療師等協助染疫者康復，例如美國加大戴維斯分校健康中心就有相關診所協助染疫者復健、康復，英國至今則已成立89間後新冠診所。

▼台灣防疫重點仍聚焦在圍堵疫情，應借鏡英美，建立相關指引，協助染疫者重建身心、恢復正常生活。



此外，英國衛生署已頒布5大計畫，去年撥1,000萬英鎊（約新台幣3.8億元）建立後新冠護理服務，今年3月再編2,400萬英鎊補助後新冠診所，今、明兩年預計共投入1億英鎊，並推出「Your COVID Recovery」官網，針對各種後遺症一一提出建議及解方，並提供線上諮詢及專線等求助資訊。

▼疫情期間，篩檢、三級警戒等一連串防疫措施，已漸漸改變民眾的生活型態。



相較之下，去年疫情相對平緩、近2個月才出現大量確診個案的台灣，至今仍多放在圍堵、控制疫情上，目前卻尚無新冠後遺症的任何官方統計數據或指引。對此，指揮中心發言人莊人祥接受本刊採訪回應，目前仍以控制疫情為主，但確診者的預後或康復狀況的確很重要，將召集專家討論是否建立相關指引以提供協助。

▼因應後新冠併發症，英、美皆已頒布官方指引，供染疫者及醫療單位參考。



指揮中心也表示，目前並無特別針對解隔離民眾做長期追蹤治療規劃，相關民眾亦已不具傳染力，待疫情告一段落，指揮中心可能會透過健保資料部分進行分析，當務之急是了解如何讓解隔離病患能夠恢復到較正常的工作、生活。

同樣有助理確診的北市議員林亮君則建議，並非重症才會有後遺症，目前民眾除了打1922尋求協助外，包括心理諮詢、復健、呼吸治療等相關醫療資源都未整合，民眾要看哪一科門診常不知所措，政府應整合相關資源提供協助。



更多鏡週刊報導

【染疫痛苦後遺症1】「不知掛哪科」 3醫院籌設新冠康復特別門診

【染疫痛苦後遺症2】「講話10分鐘就喘」 輕症的她康復狀況卻超心酸

【染疫痛苦後遺症3】染疫暴瘦肌力喪失 駐印外交官闖過生死門實錄