睡不好這樣做！專家列「解決失眠4撇步」　從此一覺到天亮

▲你常常失眠睡不著嗎？快來看專家的撇步是什麼。（示意圖／Unsplash）



生活中心／綜合報導

「失眠」真的讓人好困擾，漫漫長夜、怎麼翻都睡不著，相信大多數人都有過失眠的經驗，甚至有人長期失眠，導致精神不好、情緒不穩定，對此，營養師嫚嫚在粉絲專頁《營養嫚嫚說》列出「解決失眠4撇步」，希望協助民眾一覺到天亮。

撇步1： 晚餐不吃過飽、油膩食物



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晚上吃太飽、吃太多油膩食物，可能會消化不良影響到睡眠品質，腸道也無法好好休息，隔天容易更疲累。

▲撇步1： 晚餐不吃過飽、油膩食物。（圖／嫚嫚營養師提供，下同）



撇步2：泡足浴15分鐘



利用熱水澡來泡足浴，利用體溫變化產生的睡意幫助入睡，記得要在90分鐘內就寢。

▲撇步2：泡足浴15分鐘。



撇步3：睡前1小時不看3C

藍光刺激會抑制褪黑激素分泌，影響睡意產生，建議睡前將燈光調暗、室溫控制26-28度、濕度50-60%。

▲撇步3：睡前1小時不看3C。



撇步4：白天曬太陽、做運動



白天接受光照調節晝夜節律，夜晚在產生褪黑激素幫助入睡，運動提高體溫，維持清醒時間，保持作息規律。

▲撇步4：白天曬太陽、做運動。



嫚嫚也提到「在防疫期間，更要顧好我們的情緒健康，睡眠對健康而言有好多重要的任務」，包括「讓大腦和身體休息」、「整理並固定記憶」、「調整激素平衡」、「提升免疫力遠離疾病」、「去除腦內廢物」等任務，做好睡眠保養，不僅提升保護力，也能讓身體及情緒更健康。