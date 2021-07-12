14種「鈉量爆表食物」大公開　網驚：鮮奶吐司也上榜

▲台灣食物普遍重口味，也許吃起來不是很鹹，但鈉含量卻很驚人，就連「鮮奶吐司」含鈉量也相當高。（示意圖／翻攝自pixabay）



生活中心／綜合報導

疫情三級警戒尚未解除，不少民眾會選擇叫外送料理三餐，營養師高敏敏指出，台灣食物普遍來說比較重口味，也許吃起來不是很鹹，但鈉含量卻很驚人，因此在粉絲專頁整理出14種「鈉量爆表食物」，其中「鮮奶吐司」也上榜，令網友相當震驚。

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▲高敏敏整理出14種「鈉量爆表食物」，呼籲民眾「拒當鈉美人」。（圖／營養師高敏敏提供）



在鈉量爆表14種食物當中，榮登第一名的是「酸菜白肉鍋」，一小鍋個人鍋就高達5540mg，非常驚人，入口後呈現酸甜的湯頭，喝起來非常過癮，愛喝湯的民眾要注意了，火鍋湯頭可是地雷，高敏敏呼籲民眾，火鍋湯儘量別喝，而衛福部建議，每日鈉總攝取量不宜超過2400mg，不過小小一顆「鹹鴨蛋」的鈉含量快破千，直接超過每日可攝取量的1/3，最讓網友震驚的就是「鮮奶吐司」，鈉含量也高達1102mg。

高敏敏也提到，雖然鈉是人體必需的元素，能維持體內電解質平衡、神經傳導、使肌肉正常收縮與放鬆，但攝取過多對健康有害，尤其易水腫、腎臟病、心血管疾病、高血壓患者更要特別注意，至於要如何判別自己鈉量是否過高？高敏敏說明，當出現水腫、口乾舌燥、頭痛昏沈等症狀時就是訊號，最重要的是養成好的飲食習慣，平常少吃加工品、減少醬料使用，火鍋、泡麵、拉麵等的湯盡量少喝。