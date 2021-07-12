年薪65萬男相親50次仍單身　網看「Excel戰績表」反問：不先檢討自己？

▲原PO透露已經相親50次，仍然沒遇到自己心儀的對象，覺得並不是自己的問題。（圖／達志／示意圖）

記者老嘉郡／綜合報導

日前杭州一名網友發文，由於工作環境以及交友圈較小的關係始終單身，相親兩年多來一個都沒有成，自己也即將迎接「人生第50次相親」，同時曬出自己整理的Excel表，上面詳細列出了各個相親對象的不合適理由，直說自己「其實也沒有這麼挑」，但網友看完看完後表示「你怎麼不先檢討自己？」

一名27歲、年薪人民幣15萬（約台幣65萬）的網友「幼兒園班長」透露，自己即將準備人生第50次相親，每次相親都會穿著得體的衣服、擦亮皮鞋，像是去應聘工作般慎重，但每次相親完就沒有然後了。原PO也說，也許有些網友會覺得他很挑，但他認為婚姻不是兒戲，寧可晚一點也要找到正確的那個人。

▲網友發文分享自己豐富的相親歷程，還曬出自製的Excel整理表。（圖／翻攝瀟湘晨報，以下同。）

已經單身7年的原PO表示，工作環境放眼望去除了食堂大媽以及清潔阿姨外，沒有其他女同事，而他豐富的相親經歷，也讓他從靦腆的小夥子變成一位相親達人，遇到抱著「愛理不理」的女生，他會先給對方72小時的時間回覆，如果都沒有回覆、但社交平台卻是照常更新的，他會直接封鎖，然後漸漸地縮短成48小時、36小時，到現在的24小時，他抱怨「回個消息有這麼難嗎？若是不適合大可直接告訴我，大家都是成年人了有什麼關係呢？」即使是對方的態度糟糕，但原PO的爸媽仍認為是男生不主動所造成的。

此外，這名男網友也抱怨媒婆，只要是個女的就介紹給他，還暗示要送禮，「我已經給過過年紅包，還有一箱酒了，今天天氣熱，水果店買個西瓜過去吧，畢竟熟人介紹的，我怕鬧僵了父母那裡又不好交代。」男網友也說，自己身高180、不胖，平時工作還算輕鬆，也有自己的規劃，有機會就打算合夥創業、沒機會就努力考照晉升，就想找個合得來、三觀正常，不要滿腦子都是錢錢錢的女孩。

不過網友看到原PO曬出的Excel表中發現，他常常嫌棄相親的對象胖，反問「為什麼媒婆這麼熱衷給你介紹胖的，怎麼不反思一下自己」、「如果大多數女生在你看來都是胖的，只能說是你的選擇標準有問題，審美不健康」，但他也回應，因為長輩跟媒婆都喜歡胖的、認為面相福氣，即使是胖的也會說成是不胖的。

還有些網友看完原PO的相親心路歷程後，說可以寫本《相親記》了，還有人將相親比喻成是拆盲盒，「一般都是驚嚇」，也有人說「只能說明你的媒婆團不給力，還有就是你的直男癌特質，不過還是要加油，畢竟好的都是需要時間沈澱的」、「相親也要有篩選的呀？介紹個女的就去，自己心里沒有目標的嗎？」面對網友的提問，原PO事後也回應，媒婆給的訊息打六七折，如果不去的話又會被父母罵，儘管自己已經提出要求也沒用，父母只要求只要是個活的就行，「至於人家媒婆才不來管你，人家媒婆靠做媒吃飯的」。