　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

年薪65萬男相親50次仍單身　網看「Excel戰績表」反問：不先檢討自己？

相親。（圖／達志／示意圖）

▲原PO透露已經相親50次，仍然沒遇到自己心儀的對象，覺得並不是自己的問題。（圖／達志／示意圖）

記者老嘉郡／綜合報導

日前杭州一名網友發文，由於工作環境以及交友圈較小的關係始終單身，相親兩年多來一個都沒有成，自己也即將迎接「人生第50次相親」，同時曬出自己整理的Excel表，上面詳細列出了各個相親對象的不合適理由，直說自己「其實也沒有這麼挑」，但網友看完看完後表示「你怎麼不先檢討自己？」

一名27歲、年薪人民幣15萬（約台幣65萬）的網友「幼兒園班長」透露，自己即將準備人生第50次相親，每次相親都會穿著得體的衣服、擦亮皮鞋，像是去應聘工作般慎重，但每次相親完就沒有然後了。原PO也說，也許有些網友會覺得他很挑，但他認為婚姻不是兒戲，寧可晚一點也要找到正確的那個人。

▲▼年薪65萬男相親50次仍單身　網看「Excel戰績表」炸鍋：不先檢討自己？。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲網友發文分享自己豐富的相親歷程，還曬出自製的Excel整理表。（圖／翻攝瀟湘晨報，以下同。）

已經單身7年的原PO表示，工作環境放眼望去除了食堂大媽以及清潔阿姨外，沒有其他女同事，而他豐富的相親經歷，也讓他從靦腆的小夥子變成一位相親達人，遇到抱著「愛理不理」的女生，他會先給對方72小時的時間回覆，如果都沒有回覆、但社交平台卻是照常更新的，他會直接封鎖，然後漸漸地縮短成48小時、36小時，到現在的24小時，他抱怨「回個消息有這麼難嗎？若是不適合大可直接告訴我，大家都是成年人了有什麼關係呢？」即使是對方的態度糟糕，但原PO的爸媽仍認為是男生不主動所造成的。

此外，這名男網友也抱怨媒婆，只要是個女的就介紹給他，還暗示要送禮，「我已經給過過年紅包，還有一箱酒了，今天天氣熱，水果店買個西瓜過去吧，畢竟熟人介紹的，我怕鬧僵了父母那裡又不好交代。」男網友也說，自己身高180、不胖，平時工作還算輕鬆，也有自己的規劃，有機會就打算合夥創業、沒機會就努力考照晉升，就想找個合得來、三觀正常，不要滿腦子都是錢錢錢的女孩。

▲▼年薪65萬男相親50次仍單身　網看「Excel戰績表」炸鍋：不先檢討自己？。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲▼年薪65萬男相親50次仍單身　網看「Excel戰績表」炸鍋：不先檢討自己？。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲▼年薪65萬男相親50次仍單身　網看「Excel戰績表」炸鍋：不先檢討自己？。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲▼年薪65萬男相親50次仍單身　網看「Excel戰績表」炸鍋：不先檢討自己？。（圖／翻攝瀟湘晨報）

不過網友看到原PO曬出的Excel表中發現，他常常嫌棄相親的對象胖，反問「為什麼媒婆這麼熱衷給你介紹胖的，怎麼不反思一下自己」、「如果大多數女生在你看來都是胖的，只能說是你的選擇標準有問題，審美不健康」，但他也回應，因為長輩跟媒婆都喜歡胖的、認為面相福氣，即使是胖的也會說成是不胖的。

還有些網友看完原PO的相親心路歷程後，說可以寫本《相親記》了，還有人將相親比喻成是拆盲盒，「一般都是驚嚇」，也有人說「只能說明你的媒婆團不給力，還有就是你的直男癌特質，不過還是要加油，畢竟好的都是需要時間沈澱的」、「相親也要有篩選的呀？介紹個女的就去，自己心里沒有目標的嗎？」面對網友的提問，原PO事後也回應，媒婆給的訊息打六七折，如果不去的話又會被父母罵，儘管自己已經提出要求也沒用，父母只要求只要是個活的就行，「至於人家媒婆才不來管你，人家媒婆靠做媒吃飯的」。

ET快訊
快訊／將獲中職史上最大約！　富邦悍將「指名他當狀元」
才爆新戀情　周揚青深夜突吐心聲！網：失戀了？
死亡直播！歌手遭連開12槍　「臉部中彈爆血」求救畫面曝
這一路走來艱辛　她列郭台銘買BNT「連闖12道關卡」
桃園母女雙載「碰撞砂石車」　9歲女童遭輾斃慘死
台積電、鴻海買1千萬BNT　蔡英文「追加3000萬劑次世代莫
迎接明天微解封！　3張圖看懂「北市開放、暫停場所」
快訊／更猛雨彈下到晚上！　10縣市豪、大雨特報
超強病毒源找到了！確診男跑3縣市　社交活躍狂聚會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

年薪65萬男相親50次仍單身　網看「Excel戰績表」反問：不先檢討自己？

掛著小風扇睡覺！7歲男孩起床「臉歪面癱」半個月...慘況曝光

陸國藥、科興疫苗加入COVAX　7月起供貨「用於發展中國家」

大晴天一道閃電突劈下！女騎士「全身冒煙」當場慘死：肉都沒了

外媒稱美國全球抗疫排行第一　趙立堅：呵呵

驅車800公里赴長沙約架　深圳男遭地頭蛇群毆「滿身是血」送醫

網上滑到「消失8年親兒子」！父母遠赴尋親　一看悲慘近況痛哭

BNT執行長稱「高興為台灣供應歐洲生產的疫苗」　上海復星突刪文

港警再拘5名「光城者」成員　包含兩名金主及15歲學生

國台辦：9.9萬名台灣民眾已在大陸接種疫苗

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

鄧紫棋慶出道13年...2萬人大合唱！　 台上親睹「震撼一幕」：快哭了

西子灣祕境沙灘提前微解封！　比基尼妹子「無罩戲水」大解放

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

年薪65萬男相親50次仍單身　網看「Excel戰績表」反問：不先檢討自己？

掛著小風扇睡覺！7歲男孩起床「臉歪面癱」半個月...慘況曝光

陸國藥、科興疫苗加入COVAX　7月起供貨「用於發展中國家」

大晴天一道閃電突劈下！女騎士「全身冒煙」當場慘死：肉都沒了

外媒稱美國全球抗疫排行第一　趙立堅：呵呵

驅車800公里赴長沙約架　深圳男遭地頭蛇群毆「滿身是血」送醫

網上滑到「消失8年親兒子」！父母遠赴尋親　一看悲慘近況痛哭

BNT執行長稱「高興為台灣供應歐洲生產的疫苗」　上海復星突刪文

港警再拘5名「光城者」成員　包含兩名金主及15歲學生

國台辦：9.9萬名台灣民眾已在大陸接種疫苗

中信兄弟選秀首輪選中呂彥青　下半季即戰力左投

補教狼師蹂躪3國小女童！被罵還噁笑「是大變態還小變態？」下場曝

選秀榜眼！樂天桃猿指名陳冠宇　拚月薪70萬級身價

快訊／富邦悍將狀元就是江少慶！將獲中職史上最大約

陳盈駿、林韋翰雙衛領銜　中華男籃亞洲盃16人名單出爐

北市府還在審！大龍峒保安宮盼13日微解封受阻　行天宮也拚送件開放

幫助植物人家庭　創世基金會偕獅子會捐贈公益蔬菜箱

疫苗登記「首波收單」逾280萬人　6成選莫德納「僅17萬人願打AZ」

香奈兒百年N°5香水變身上億元珠寶　瓶子傾瀉而出美鑽超奢華

中國武力犯台「美日可以救援嗎」　國軍法務專家赴日研究報告出爐

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

大陸熱門新聞

鋼琴系女大生自殺亡！黑字遺書泣揭被逼認乾爹

上海復星宣布　與台積電、鴻海簽約

13歲妹太叛逆　被爸媽抓到無人島求生

阻台採購疫苗？　國台辦：謠言已不攻自破

長髮女遭前男友當街綁架　可怕影片曝光

買BNT非港澳模式　新華社踩煞車內幕

上海復星聲明曝光！與台積電、鴻海簽約

BNT執行長稱「很高興為台灣供應歐洲生產疫苗」　上海復星突刪文

上海復星：期待台灣同胞儘早恢復正常生活

女騎士遭一道閃電劈中當場慘死！目擊者：肉都沒了

天空有雲沒下雨　女被閃電擊中身亡

今年最強暴雨炸北京！河北武安民眾抱樹求生

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

父母網上滑到消失8年親兒子！父母一看近況痛哭

更多熱門

相關新聞

務實男子星座排行榜　戀愛字典裡沒有「浪漫」兩字

務實男子星座排行榜　戀愛字典裡沒有「浪漫」兩字

戀愛中大多充滿甜蜜與浪漫氛圍，但有些星座男走的卻是完全的實務派路線。因為對他們來說，能讓你一起過上好日子才是他們心中最重要的事，所以有時就會不自覺的少了許多浪漫和驚喜。《星座好朋友》為大家整理出，走實際路線的星座戀人有哪些呢，趕快一起來看看。

做對招桃花！女生提升異性緣4招

做對招桃花！女生提升異性緣4招

宅男「5大優點無可取代」！網讚：我老公就是

宅男「5大優點無可取代」！網讚：我老公就是

4個跡象愛情無望　別傻當備胎

4個跡象愛情無望　別傻當備胎

人緣好卻「缺人追」的4個星座女

人緣好卻「缺人追」的4個星座女

關鍵字：

相親單身兩性

讀者迴響

熱門新聞

極簡走紅！網紅被舊片生活照打臉

專家分析保護力　揭「最有效疫苗」

阿滴患憂鬱症！紐時廣告後陷黑暗

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

法拉利姐爆新歡「土豪一見鍾情狂追」！

警測速口罩戴下巴！網喊罰3000元　釣出所長親留言

陽明所屬THE聯盟全新貨櫃船撞船　「嚴重損壞」拋錨在麻六甲海峽

NanaQ「3大極簡爭議」被戰爆！

工程師看球賽哭著加班　外送員路過幫他寫

小嫻開地獄梗玩笑　金剛一聽罕見嚴肅⋯險釀分手

即／台南女打莫德納6hrs後身亡

快訊／今新增23例本土個案！另增1死

5年前預言「福原愛較有問題」

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

三立2確診　王傳一、賴雅妍《三隻小豬》緊急停拍

更多

最夯影音

更多
家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿
陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面