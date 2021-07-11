都遇到渣男？改選宅男「5大優點無可取代」　網讚：我老公就是這樣

▲女孩們遇到渣男心好累？要不要考慮給宅男一個機會呢？（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你也是渣男甜言蜜語下的受害者嗎？知識型YouTuber《77老大》分析，渣男，都是女生們養出來的，你年輕時也喜歡熱舞社社長、熱音社主唱，把花言巧語當幽默，欲擒故縱當調情嗎？從小到大只喜歡那10%的壞男生，為什麼不願意給「宅男」一個機會，他列舉「宅男適合當男友」5個無可取代的優點，網友看完哭了。

你也曾經被渣男搞得遍體鱗傷後，才抱怨對方怎麼可以這麼渣？77老大帶大家認識「宅男」是什麼樣的生物，細數5大不為人知的優點，事實上他們並不如大家想得這麼不解風情。

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1.宅男很無聊？

別看宅男每天宅在家打電動，沒情調、不刺激、一點新鮮感都沒有，剛相處時可能會有以上想法，或是被傳統思維框住根本不想相處。事實上，只要宅男一認定你，就會願意陪你做任何你想做的事，與渣男的差異在於，渣男不需要認定你，也能裝作倆人趣味相投。

77老大分享自己的朋友嫁給宅男，從什麼都不幹宅在家，竟轉變為會陪朋友到處旅遊，且攻略做得超詳細！主動將好吃好玩的都排進行程裡，露營設備準備妥當，不需要女生操心；無怨無悔地拍照，還很願意鑽研新事物，如相機、除濕機、洗碗機，遊戲機，只要能插電的設備都會研究透析。可見宅男可塑性很高，可以帶著你一起發展興趣。

2.宅男都很色？

77老大開玩笑地說，「宅男是色到歪，D槽番號之多，衛生紙消耗之大，但只要是男人沒有不色的。」在路上看到辣妹走來，是男人都會多看兩眼，一般男生會去搭訕，但宅男只會臉紅心跳，不用擔心會有太多實際作為。一般男生愛撩妹，但面對宅男，你的競爭對手只有「初音未來、禰豆子，或是D槽的三上悠亞」，說有多安心就有多安心。

3.宅男不善言辭？

女孩們你們還要吃多少花言巧語的虧？宅男不善言辭跟誰都不善言詞，會害羞代表他的交友圈單純不複雜，對女友一定很專一，若真的願意嘗試了解，你會發現他的木納其實很可愛。

4.宅男不懂打扮、不修邊幅、不懂時尚？

宅男約會時可能會穿著荷葉邊的衣服，或是皺巴巴的襯衫，皮膚爛得要命，但他只是不懂保養打扮、不執著於外表，仔細觀察會發現很多宅男五官很好看，進步空間很大，可以隨心所欲將他打造成你想要的模樣，刮鬍子、整理頭髮再配上素T，一秒變成乾淨型男。再加上宅男主觀意識較不強，只要相信你就會將自己的全部交給你，包括外觀、儀容。

5.宅男不懂浪漫？

一開口說話就會臉紅口吃？相反的代表宅男只要和你熟悉後就會很貼心，在你講出來前就能了解你的需求。你要聽的究竟是天花亂墜講得出、做不到的承諾，還是不說出口的務實？宅男的浪漫「直接用行動表現」。77老大說，曾收到許多私訊詢問「女生經痛怎麼照顧？手腳冰冷怎麼辦？」觀察發現來信大多是普遍宅的人，相當貼心。

77老大直言，當女生們潛意識正在以外表評論一個人，「怎麼有資格談論真愛？還指責渣男很膚淺？」如果對於高富帥總是受傷，或許可以換個角度多認識宅男，他可能願意宅在家守護電腦，到時也會將你放在心裡守護著，「宅男只要一個100分的你，不需要10個80分的她。」

有許多網友證實宅男的好，紛紛留言大讚，「沒錯，我嫁的宅老公就是這樣」、「我男友是宅男，超U質讚讚」、「宅男很好阿！永遠不用擔心他們半夜跑夜店，因為他們不是在打電動，就是在睡覺」；也有宅男留言：「這是我看過最感人的影片了，終於有人懂了」、「不是專情是沒機會濫情」、「宅到認識不到女生的怎麼辦」、「嗚嗚嗚～～然後我們又開始等回收了」。