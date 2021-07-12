萬芳醫院1確診非法看護　柯文哲：打疫苗連報帳都有問題

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



記者黃巈禾／台北報導

台北市萬芳醫院爆發院內感染，3名確診個案當中，有1人是非法逃逸看護。台北市長柯文哲12日在防疫記者會表示，現在有一個很大的問題是，台灣超過5萬人沒身分證和健保卡，這些人打疫苗連報帳都有問題。

柯文哲表示，這次萬芳醫院的院內感染，兩個是外勞問題，台灣超過5萬人沒有身分證、健保卡的外勞，在整個社區中流竄，不管是治安、國安都是破口，現階段就是防疫的破口，在萬華專案的時候，特赦令請他們篩檢，在那一波之後，現在有一個很大的問題是，這些人打疫苗到底要怎麼辦？這些人要打疫苗連報帳都有問題，因為沒身分證和健保卡，疫苗打在他們身上怎麼記帳？上次有跟王必勝討論，這個問題要嚴肅面對，這個問題在台灣存在多年都沒解決，沒事就沒事，出事就變問題。

柯文哲指出，有跟萬芳醫院要求，病人進來，盡量大家不要帶陪病者，生病的話該住院就住院，應該由打過疫苗、定期做PCR的醫護人員照護，不用再帶看護或陪病者進來；此外，就算需要看護，應直接向醫院申請，醫院要管控進來醫院工作的看護是安全的，不管是打過疫苗或是定期做PCR，不可以去找非法看護，造成醫院破口，雖然是管理疏忽，但更大問題就是台灣現在一堆非法看護。