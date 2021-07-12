「外送美食TOP10」大公開！加碼飲料買1送1、免費吃中薯優惠一次看

▲Uber Eats公開疫情期間美食排行。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

全台升級3級防疫警戒已近2個月，居家上班、上課成了新日常，民眾得依賴外送、外帶解決三餐需求。近日外送平台就公開3大熱門美食排行，包括最夯餐點、早午餐選擇以及人氣手搖杯，其中，國民飲料珍奶竟跌落在第10名，令人意外，平台也公布最新優惠活動，包括指定飲料買1送1、點指定餐點中薯免費吃等，把握機會。

大家宅在家都吃這些！Uber Eats統計5月中至6月的數據發現，疫情期間民眾最愛吃漢堡、紅茶，並曝光最新美食排行，其中，綜合美食類型最熱門餐點冠軍為漢堡套餐，依序是拿鐵、石頭鍋、潛艇堡、楊枝甘露、牛肉麵套餐、大腸臭臭鍋、鮮蝦水餃、牛丼、雞排；而早午餐則是台式口味最受歡迎，人氣TOP5為鐵板麵、卡啦雞腿堡、牛肉起士堡、肉鬆花生蛋吐司及台式炒泡麵。

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▲民眾最愛點紅茶外送。

而在手搖飲部分，珍珠奶茶竟慘跌至第10名位置，冠軍寶座由熟成紅茶拿下，依序是熟成歐蕾、春芽綠茶、白玉歐蕾、胭脂紅茶、立春紅茶、春芽冷露、那提咖啡、熟成冷露及黑糖珍珠鮮奶，北部人最愛拿鐵及珍珠奶茶、中部人喜歡茶類及豆花，南部則為黑糖剉冰及茶類。

除外，目前Uber Eats也有一系列優惠活動，包括7月13日前熱賣飲料買一送一；即日起至7月27日止購買麥當勞指定餐點免費吃中薯1份、點購必勝客餐點滿100元現折30元；7月14日起至8月10日還有多項熱銷國民美食買1送1。

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