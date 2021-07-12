全球最毒花園！　遊客需穿防護衣加專業導遊才可進入

▲全球最毒花園的鐵門上寫著警告標語。（圖／翻攝自Twitter／The Alnwick Garden）

實習記者黃品臻／綜合報導

完全顛覆對花園的想像！英國有一座「毒花園」已經成為旅遊熱點，吸引不少遊客前往一虧花園的神秘面貌，不過若想入園參觀，除了要有專人帶領，還得全程穿著防護衣。

據英國媒體《鏡報》（The Mirror）報導，位於英格蘭與蘇格蘭交界的諾森伯蘭郡，有一座巨大的安尼克花園（The Alnwick Garden），裡頭除了一般花園裡常見的美麗花卉，還有一小處種有約100種有毒植物的「毒花園」（The Poison Garden）。

報導指出，想要一虧毒花園的神秘面貌並不容易，在參訪前需要先申請專業的導遊全程陪同導覽，遊客進入園區內都需要全程穿著防護衣，而且禁止觸碰、嗅聞園內的任何植物，因為此前曾有遊客吸入植物散發出的有毒氣體而暈倒緊急送醫，就連維護花園的工作人員都得穿上防護衣才能入園，絕不能掉以輕心。

園方為了避免遊客誤闖，在入口處的巨大黑色鐵門上設計出骷髏頭圖樣，並用白色字體寫下「這些植物會致死」（These Plants Can Kill）的字樣，為這座「毒花園」增添了不少奇異、詭譎的氣氛，也吸引大批遊客申請入園。

安尼克花園現任園長瓊斯（Trevor Jones）接受採訪、談到毒花園裡的植物時表示，它們都是常見的植物，事實上，園中很多植物在許多人的花園中都有種植，但人們並不知道它們其實有害。

據悉，安尼克花園長期由諾森伯蘭公爵所有，在二次世界大戰時期，花園被廢棄並改種食物，直到21世紀初期才恢復原狀，而「毒花園」是花園女主人諾森伯蘭公爵夫人的心血結晶，因為想與其他的藥草花園做出區別，進而讓全球最毒花園得以誕生。