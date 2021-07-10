解封後誰最危險？《衛報》分析7大染疫高風險族群：男性重症機率高

▲英國新冠疫苗覆蓋率高，有超過85％的成人已施打過第一劑疫苗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國新冠疫苗覆蓋率高，有超過85％的成人已施打過第一劑疫苗，讓政府誓言會在19日完全解封。但根據統計，目前仍有1850萬名（約24.4％）英國人是染疫高風險族群，《衛報》就分析了在「潛在健康問題、疫苗接種劑量、年齡、孩童、孕婦、性別與人種」等7個族群中，哪些人的染疫風險最高。

有潛在健康問題的弱勢群體

從過往統計來看，糖尿病患者染疫死亡的機率最高，有21％的染疫死者與該病有關，其餘的還有高血壓、慢性腎臟病、慢性肺栓塞、阿茲海默症、肥胖症等。

但英國心臟基金會表示，測試結果顯示，心臟疾病患者的疫苗有效性，幾乎和健康狀況良好的人相同，唯一的例外可能是患者正在服用免疫抑制劑或免疫功能低下，這類患者施打完疫苗後，也不會產生免疫反應。

▲英國準備在19日全面解封。（圖／路透）



未接種或只接種過1劑疫苗

源自印度的Delta病毒已成為英國主要毒株，其強大的傳播力讓住院風險增加一倍，比染上Alpha病毒的人高出85％。而英國年輕人施打率低於老年人，這也讓住院的年齡層不斷下降。

根據英國公共衛生署（PHE）公布一項最新報告顯示，輝瑞（Pfizer）與阿斯特捷利康（AstraZeneca）生產的新冠疫苗在接種完2劑之後，對Delta病毒分別能達到96％與92％的預防住院率。

輝瑞與AZ疫苗防止感染Delta病毒的有效性，在注射第1劑的3周後為33％，而完成第2劑接種的2周後，輝瑞疫苗達88%有效性，AZ疫苗則為60％。

老年人

英國1850萬名高風險人群中，有其中900萬人的年紀超過60歲，且在確診新冠肺炎的病患中，80歲或80歲以上的患者，死亡率是40歲以下患者的70倍。

▲英國1850萬名高風險人群中，有其中900萬人的年紀超過60歲。（圖／路透）



孩童

在24.4％的高風險族群中，2至9歲的孩童佔了5.1％，就學中孩童佔了8.3％。加州大學洛杉磯分校流行病學教授里莫恩（Anne Rimoin）就表示，「孩子能夠傳遞病毒，也很容易感染。」

英國確診新冠肺炎的孩童人數，從6月24日的1.5萬人上升至7月1日的2.8萬人，目前有超過64萬名孩童因確診、自主隔離等因素而無法上課。根據南韓一項研究顯示，一個10歲孩童在家庭傳播病毒的能力，就和成年人一樣容易。

孕婦

《英國醫學雜誌》數據顯示，每1000個孕婦中有4.9人因卻染疫入院，而孕婦本身潛在的健康狀況也會增加重症風險，在2020年確診住院的孕婦中，有約三分之一的人本身患有潛在的健康問題。研究還發現，在出生的265名嬰兒中有12名（5％）體內檢測出新冠病毒，其中6人在出生12小時就驗出。

男性

根據統計，男性染疫後重症的機率比女性高，尤其是50歲以上男性容易轉成重症，且死亡風險幾乎是女性的兩倍。

▲男性染疫後重症的機率比女性高。（圖／路透）



女性

雖然女性的死亡風險較男性低，但長期來看，新冠肺炎的患者仍以年輕女性為主，和男性之間的比例約為1：4，女性整體染疫的比例更高達70％至80％。

少數族裔

在英國調查中，在非裔、亞裔、拉丁裔等少數族群中，死於新冠肺炎的風險高於白人群體。在考慮了性別、年齡、地區和經濟收入後，孟加拉裔的死亡率約是英國白人的兩倍。

根據牛津開放安全中心（Oxford OpenSafely）的數據顯示，非裔社區的疫苗接種率比白人社區低了20％，且在80歲以上的疫苗接種率，非裔約為75％，白人則高達95％。

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