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疫苗登記累計逾272萬人　超過6成都選莫德納！

記者趙于婷／台北報導

疫苗意願登記平台持續累積民眾預約中，中央流行疫情指揮中心今表示，截至今天下午1點，總共有272萬3608人登記，其中60.84%都選擇莫德納，AZ和莫德納都可以有36.47%，只選擇AZ的有7萬3152人，而在7/11宣布之後，重新選擇AZ的增加13萬7629人。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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疫苗意願登記50歲以上無特別年齡限制，也有超過百歲民眾登記，包含第九類18歲以上都可到平台進行意願登記，而這梯次意願登記時程也會加速，主要因為新來的AZ疫苗量足夠。

陳時中說，第一梯次會在7/12下午5點先做第一輪結算，若民眾在7/12下午5點前有在意願登記平台，且有勾AZ的話，才會收到簡訊預約資格，所以重新選擇AZ的13萬7629人。

而在簡訊方面，一律都會從1922發給大家，不會有其他發訊號碼，民眾要特別留意，這梯次預約簡訊發送是7/13到7/15，預約實際施打是7/16開始進行接種。

陳時中說，65歲以上的人口，基本上打的速度非常快，所以未來三週基本上都會提供AZ，當然也會跟疫苗不同時序、廠牌做些調整，目前計畫是以供貨能掌握的AZ為主。

 

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