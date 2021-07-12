　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

掛著小風扇睡覺！7歲男孩起床「臉歪面癱」半個月...慘況曝光

▲SAMPO,聲寶,電風扇,Her和她。（圖／Pexels）

▲吹風扇也可能導致面癱意外。（圖／Pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

炎炎夏日冷氣或電風扇是現代人的降溫神器，不過，貪圖涼爽一不小心可能也會變成致命工具。大陸廣西即發生一起意外，一名7歲男孩因平時喜歡戴著掛脖式小風扇，沒想到在午睡後，因為太熱，所以帶著小風扇睡著了，不，醒來時卻發現自己的臉歪掉，直接變成面癱。

綜合陸媒報導，這起事件發生在廣西南寧，這名7歲男孩的媽媽表示，兒子為了涼快，無論是在戶外還是在家，都喜歡戴著掛脖風扇。6月的某天中午，男孩戴著掛脖風扇便去睡午覺，沒想到一覺醒來卻發現臉被吹歪了，顏面神經麻痺而呈現面癱的情況，嚇得媽媽趕緊帶他就醫治療。醫生判定是因為風扇長時間對著男孩的臉部吹，造成經絡氣血運行不通暢，才會造成男孩出現此症狀。

▲▼ 0

▲醫師表示，風扇長時間對著人體某個部位吹風的話，容易導致局部冷痛、僵硬、麻木。（圖／翻攝自微博／星視頻）

所幸，經過半個月的治療，男孩已經慢慢恢復。醫生表示，掛脖風扇短時間使用並不會有事，但不能長時間使用，尤其是兒童、老人，若長期讓掛脖風扇對著臉部、頭頸部吹，會造成面癱甚至更為嚴重的疾病，建議此類風扇使用時間一次不要超過一小時以上，更不能在睡眠時使用。

對此網友們也紛紛表示，「天啊這個東西也太恐怖了吧，我覺得大家要小心使用」、「從小就聽說有人晚上睡覺風扇吹頭結果面癱，嘴都歪了，所以一直很注意」、「夏天真的太熱了，但是也要注意」、「風扇不能直吹同一部位是常識」，還有網友歪樓表示，「建議發明搖頭掛脖風扇」。

ET快訊
快訊／將獲中職史上最大約！　富邦悍將「指名他當狀元」
才爆新戀情　周揚青深夜突吐心聲！網：失戀了？
死亡直播！歌手遭連開12槍　「臉部中彈爆血」求救畫面曝
這一路走來艱辛　她列郭台銘買BNT「連闖12道關卡」
桃園母女雙載「碰撞砂石車」　9歲女童遭輾斃慘死
台積電、鴻海買1千萬BNT　蔡英文「追加3000萬劑次世代莫
迎接明天微解封！　3張圖看懂「北市開放、暫停場所」
快訊／更猛雨彈下到晚上！　10縣市豪、大雨特報
超強病毒源找到了！確診男跑3縣市　社交活躍狂聚會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

年薪65萬男相親50次仍單身　網看「Excel戰績表」反問：不先檢討自己？

掛著小風扇睡覺！7歲男孩起床「臉歪面癱」半個月...慘況曝光

陸國藥、科興疫苗加入COVAX　7月起供貨「用於發展中國家」

大晴天一道閃電突劈下！女騎士「全身冒煙」當場慘死：肉都沒了

外媒稱美國全球抗疫排行第一　趙立堅：呵呵

驅車800公里赴長沙約架　深圳男遭地頭蛇群毆「滿身是血」送醫

網上滑到「消失8年親兒子」！父母遠赴尋親　一看悲慘近況痛哭

BNT執行長稱「高興為台灣供應歐洲生產的疫苗」　上海復星突刪文

港警再拘5名「光城者」成員　包含兩名金主及15歲學生

國台辦：9.9萬名台灣民眾已在大陸接種疫苗

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

鄧紫棋慶出道13年...2萬人大合唱！　 台上親睹「震撼一幕」：快哭了

西子灣祕境沙灘提前微解封！　比基尼妹子「無罩戲水」大解放

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

年薪65萬男相親50次仍單身　網看「Excel戰績表」反問：不先檢討自己？

掛著小風扇睡覺！7歲男孩起床「臉歪面癱」半個月...慘況曝光

陸國藥、科興疫苗加入COVAX　7月起供貨「用於發展中國家」

大晴天一道閃電突劈下！女騎士「全身冒煙」當場慘死：肉都沒了

外媒稱美國全球抗疫排行第一　趙立堅：呵呵

驅車800公里赴長沙約架　深圳男遭地頭蛇群毆「滿身是血」送醫

網上滑到「消失8年親兒子」！父母遠赴尋親　一看悲慘近況痛哭

BNT執行長稱「高興為台灣供應歐洲生產的疫苗」　上海復星突刪文

港警再拘5名「光城者」成員　包含兩名金主及15歲學生

國台辦：9.9萬名台灣民眾已在大陸接種疫苗

快訊／富邦悍將狀元就是江少慶！將獲中職史上最大約

陳盈駿、林韋翰雙衛領銜　中華男籃亞洲盃16人名單出爐

北市府還在審！大龍峒保安宮盼13日微解封受阻　行天宮也拚送件開放

幫助植物人家庭　創世基金會偕獅子會捐贈公益蔬菜箱

疫苗登記「首波收單」逾280萬人　6成選莫德納「僅17萬人願打AZ」

香奈兒百年N°5香水變身上億元珠寶　瓶子傾瀉而出美鑽超奢華

中國武力犯台「美日可以救援嗎」　國軍法務專家赴日研究報告出爐

米克斯二度遭棄「見牽繩就發抖」！1年沒出門…遇見她坐草皮燦笑

AZ血栓釀腦中風？疫苗專家：不一樣　一張圖曝接種後3情況快就醫

船舶實測4000小時！中油海運機油榮獲日本、丹麥及瑞士國際認證

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

大陸熱門新聞

鋼琴系女大生自殺亡！黑字遺書泣揭被逼認乾爹

上海復星宣布　與台積電、鴻海簽約

13歲妹太叛逆　被爸媽抓到無人島求生

阻台採購疫苗？　國台辦：謠言已不攻自破

長髮女遭前男友當街綁架　可怕影片曝光

買BNT非港澳模式　新華社踩煞車內幕

上海復星聲明曝光！與台積電、鴻海簽約

BNT執行長稱「很高興為台灣供應歐洲生產疫苗」　上海復星突刪文

上海復星：期待台灣同胞儘早恢復正常生活

女騎士遭一道閃電劈中當場慘死！目擊者：肉都沒了

天空有雲沒下雨　女被閃電擊中身亡

今年最強暴雨炸北京！河北武安民眾抱樹求生

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

父母網上滑到消失8年親兒子！父母一看近況痛哭

更多熱門

相關新聞

長髮女遭前男友當街綁架　可怕影片曝光

長髮女遭前男友當街綁架　可怕影片曝光

廣西欽州9日發生當街綁架事件，一名女子在路上被前男友鎖喉、硬塞到後座。女子瘋狂尖叫及掙扎約60秒，才有路人出面相救。事後，男子坦言是衝動行事，寫完保證書並拍攝道歉影片後不再回應，讓網友看完氣炸。

電風扇在貴什麼？內行揭「價差關鍵」

電風扇在貴什麼？內行揭「價差關鍵」

以為是感冒…女星鼻竇發炎竟左臉麻痺

以為是感冒…女星鼻竇發炎竟左臉麻痺

禾聯「抑菌風扇」下殺1699元起

禾聯「抑菌風扇」下殺1699元起

夏日最需要「涼感風扇」！

夏日最需要「涼感風扇」！

關鍵字：

風扇掛脖風扇面癱廣西南寧

讀者迴響

熱門新聞

極簡走紅！網紅被舊片生活照打臉

專家分析保護力　揭「最有效疫苗」

阿滴患憂鬱症！紐時廣告後陷黑暗

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

法拉利姐爆新歡「土豪一見鍾情狂追」！

警測速口罩戴下巴！網喊罰3000元　釣出所長親留言

陽明所屬THE聯盟全新貨櫃船撞船　「嚴重損壞」拋錨在麻六甲海峽

工程師看球賽哭著加班　外送員路過幫他寫

NanaQ「3大極簡爭議」被戰爆！

小嫻開地獄梗玩笑　金剛一聽罕見嚴肅⋯險釀分手

即／台南女打莫德納6hrs後身亡

5年前預言「福原愛較有問題」

快訊／今新增23例本土個案！另增1死

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

汐止婦接種3天驚見「莫德納手臂」！磁力吸滿鐵叉子

更多

最夯影音

更多
家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿
陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面