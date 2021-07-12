掛著小風扇睡覺！7歲男孩起床「臉歪面癱」半個月...慘況曝光

▲吹風扇也可能導致面癱意外。（圖／Pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

炎炎夏日冷氣或電風扇是現代人的降溫神器，不過，貪圖涼爽一不小心可能也會變成致命工具。大陸廣西即發生一起意外，一名7歲男孩因平時喜歡戴著掛脖式小風扇，沒想到在午睡後，因為太熱，所以帶著小風扇睡著了，不，醒來時卻發現自己的臉歪掉，直接變成面癱。

綜合陸媒報導，這起事件發生在廣西南寧，這名7歲男孩的媽媽表示，兒子為了涼快，無論是在戶外還是在家，都喜歡戴著掛脖風扇。6月的某天中午，男孩戴著掛脖風扇便去睡午覺，沒想到一覺醒來卻發現臉被吹歪了，顏面神經麻痺而呈現面癱的情況，嚇得媽媽趕緊帶他就醫治療。醫生判定是因為風扇長時間對著男孩的臉部吹，造成經絡氣血運行不通暢，才會造成男孩出現此症狀。

▲醫師表示，風扇長時間對著人體某個部位吹風的話，容易導致局部冷痛、僵硬、麻木。（圖／翻攝自微博／星視頻）

所幸，經過半個月的治療，男孩已經慢慢恢復。醫生表示，掛脖風扇短時間使用並不會有事，但不能長時間使用，尤其是兒童、老人，若長期讓掛脖風扇對著臉部、頭頸部吹，會造成面癱甚至更為嚴重的疾病，建議此類風扇使用時間一次不要超過一小時以上，更不能在睡眠時使用。

對此網友們也紛紛表示，「天啊這個東西也太恐怖了吧，我覺得大家要小心使用」、「從小就聽說有人晚上睡覺風扇吹頭結果面癱，嘴都歪了，所以一直很注意」、「夏天真的太熱了，但是也要注意」、「風扇不能直吹同一部位是常識」，還有網友歪樓表示，「建議發明搖頭掛脖風扇」。