【廣編】瑞芳高工機械科　創立新北唯一自動化教學中心

【廣編特輯】

圖、文／瑞芳高工提供

109年躬逢「新北創新教育加速器計畫」，瑞芳高工機械科主任許芳明提出「教育環境創新計劃」方案，建構「自動化教學中心」為目標，規劃自動倉儲、智慧物料物流系統、自動光學檢測等課程，深化自動化技術，獲得認同。新北市教育局補助計畫經費共900萬元，分三年實施。

第一年，建構「自動倉儲」系統，讓學生在實際自動倉儲設備，進行程式演練與操作，已經實施完畢。同時配合新北市雙語教學實施計畫，開始實施專業英文教學，增進專業英文聽說能力，學生信心增強效果顯著。

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第二年，110年準備建構「智慧物料物流」系統，讓學生利用AGV自動搬運的課程，增進智慧物料物流系統技術，第二期計畫獲得新北市教育局核定，已開始執行。

第三年，111年建構「自動光學檢測」系統，讓學生可以了解光學檢測基礎，並透過CNC銑床乙級檢定標準化程序，自動讀取尺寸，根據乙級檢定精準度，初步判別檢定結果，進行實地演練與操作，增進智慧機器的基本概念，同時建立雲端影像與尺寸判別。

瑞芳高工校長顏龍源表示，特別感謝新北市教育局透過加速器專案計畫的經費挹注，讓瑞芳高工機械科的專業教育增廣多元與發光發熱，最終感謝機械科老師的持續努力與付出。