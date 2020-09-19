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每天開80公里也要陪練球　瑞芳高工「光頭爸爸」邱得全獲SUPER教師獎

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▲▼ 瑞芳高工排球隊教練邱德全。（圖／記者崔至雲攝）

▲瑞芳高工排球隊教練邱德全。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

自己的代步車是學生的交通車、救護車；每天新店、瑞芳80公里往返只為了看學生練球，他是擁有32個孩子的瑞芳高工排球隊教練「光頭爸爸-邱德全」。曾是排球國家代表隊國手的他15年曾從事教職，幾年後在瑞芳高工成立排球隊，終於在去年一舉打到全國甲組第2名，學生口中的「光頭爸爸」，今日（19日）獲得全國教師工會總聯合會頒發「109年全國SUPER教師獎」殊榮肯定。

在學生口中是「在瑞芳的爸爸」，邱得全12年前在不被看好的偏鄉學校成立球隊，但他秉持著，「每個人都要有夢想、老師要有更堅強的信念」，領著其他高中不看好的球員一步一步往前走。邱得全帶著學生到全國16、17個甲組球場練習，因為他總是跟學生說，就算無法贏得每場比賽，也要看過每個球場。

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▲▼ 瑞芳高工排球隊教練邱德全。（圖／記者崔至雲攝）

▲瑞芳高工排球隊教練邱德全。（圖／邱德全提供）

邱得全表示，自己所待的學校因處於偏僻，往往資源、金錢不足，甚至全隊學生有3分之2都是單親家庭，有時學生連三餐都吃不飽，但又顧及學生自尊心，他僅拿錢給隊長，請隊長帶隊員出去吃飯，甚至有學生沒有錢繳書籍費，他也掏腰包代繳。他坦言，這些錢往往無法拿回來，零零總總已在學生身上花了10幾萬，但依舊常常向學生說，「我就是你爸」讓學生們也知道自己在瑞芳高工有爸爸。

「光頭爸爸」今日獲得SUPER教師獎，但心情平靜的表示，得獎雖是鼓勵，但是使命還是在，上午穿西裝開開心心領獎，但是下午又要開著車回球隊練球、陪伴學生，這幾年已陸續保送3分之2畢業學生至國立大學，未來希望可以幫助更多學生，讓學生在球隊中也能獲得最溫暖的鼓勵及支持。

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