嘉工數值控制微型射出成形機　全國科展及專題競賽雙料冠軍

▲▼ 嘉義高工機械科第59屆全國科展第一名獲獎學生何其鴻、侯信旭、江浩宇（圖由左至右）。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

第59屆全國科展日前於高雄市舉辦為期五天的競賽，嘉義高工機械科主任高文雅，及張智賢、黃永國教師所帶領的師生團隊，發揮研究專長、創造力以及優良的加工技術，指導學生開發”多功能數值控制微型射出成形機”以配合108新課綱中新增課程的教學設備，並以此作品參加競賽，榮獲工程學科(電子電機機械)第一名及108年全國專題競賽機械組第一名雙料冠軍。

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▲▼ 專題競賽第一名 教育部潘文忠部長與參賽學生合影。（圖／記者翁伊森翻攝）

該校機械科教師先於4月舉辦的雲嘉分區科展中，指導學生以”多功能數值控制微型射出成形機之研究”成果作品參加競賽，獲得工程學科特優，並代表雲嘉區高中職參加第59屆全國科展決賽，最後於全國科展決賽中，打敗台中一中等明星高中，獲得評審高度肯定，榮獲工程學科第一名，將於8月1日至總統府接受蔡英文總統頒獎表揚。

▲▼ 嘉義高工機械科得獎作品 “微型化全自動射出成型機”。（圖／記者翁伊森翻攝）

校長林文河表示，機械科教師團隊長期致力於全國科展及全國專題競賽，受到學校家長會、校友會及各處室主任大力支持並提供所需的經費及資源，歷年來也累計獲得相當不錯的成果(第一名6次、第二第三名各1次、佳作7次及數次各項特別獎)，更有效提昇教師的研究能力、學生探究精神及實作技能，研發的成果也大量應用機械科教學課程及設備。

而此次開發射出成型機的目的，在於因應108新課綱所增加課程的教學設備，以及讓高三學生學習如何製造射出成型模具，然而機台開發過程具有高度的機構創意及工業自動化生產的應用，所以在全國科展及機械專題競賽中榮獲佳績。

此次參賽的機械科高三畢業生皆以競賽成績第一名甄試上國立大學，分別為何其鴻(國立聯合大學)、張力元(國立台北技技大學)、林明瀚(國立高雄技技大學)、李忠易(國立高雄科技大學)、王春國(國立虎尾科技大學)，另外高二學生江浩宇及侯信旭亦得到明年科技大學技優甄試加分25%之資格。