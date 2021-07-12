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福建新增「4+1」台灣輸入　無症狀者入境2天驗出陽性反應

▲福建12日公布新增4名來自台灣輸入的新冠肺炎確診病例，另有1名無症狀者。（圖／CFP）

▲福建12日公布新增4名來自台灣輸入的新冠肺炎確診病例，另有1名無症狀者。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

廈門市衛健委今（12）日通報，新增境外輸入新型冠狀病毒肺炎確診病例4例，新增境外輸入無症狀感染者1例，均由台灣輸入。資訊顯示，4名確診病例為均為台籍人士，分別於5至7日入境廈門，於隔離期間出現症狀。至於另1名無症狀者則是於10日乘坐廈航班機抵廈，隔日接受核酸檢測時出現陽性反應。

據廈門衛健委資訊顯示，王某及姚某於5日乘航班B7511抵廈。兩人入境後於11日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治，同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

此外，吳姓乘客及俞姓乘客分別於6日及7日乘航班MF888、B7511抵廈，兩人先後於10日及11日經核酸檢測後，結果呈現陽性，經近一步醫學判斷確診。

至於盧姓無症狀者則於10日乘航班MF888抵廈，11日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎無症狀感染者，由市定點醫院隔離觀察。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

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