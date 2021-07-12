搶破頭！和信醫院外「民眾徹夜排隊求殘劑」　院方：1天最多13劑

▲之前宜蘭也出現排隊搶殘劑的情況。（圖／記者游芳男翻攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠疫苗劑量至今不足，不少不在前面接種順位的民眾都得預約殘劑，許多人為了殘劑搶破頭。位在北投區的和信醫院就出現民眾徹夜排隊的狀況，和信醫院藥學進階教育中心主任、藥害救濟基金會董事長陳昭姿也在臉書感嘆「令人鼻酸」。對此，和信醫院表示，有跟民眾說明殘劑數量無法保證，不一定排得到。

根據陳昭姿的臉書照片可以看到，深夜有不少民眾拿的椅子，甚至躺椅在人行道上排隊。她也寫道「為了明天下午可能出現的殘劑十來劑，預定下午三點半發牌號，今晚此時在我們醫院門口外排隊的情況，聽說之前很多人是為孩子來排隊.....令人鼻酸。」

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陳昭姿也提出個人意見，她認為「不能混打也是造成等候原因之一，如果先打AZ疫苗 (最早引進)，現在允許第二劑打 moderna，或許空等的情況會略好，施打的效率也會提高。」

針對殘劑排隊情況，和信醫院表示，原本也想跟台大做線上預約平台，但第一是本身拿到劑量不多，第二是無法控制線上預約的人是不是真的要打疫苗，加上有些人不太會使用線上系統，就是先用這樣公正公開的方式，也會告知民眾排隊不一定等得到。

院方也表示，主要醫院拿到的劑量和人數也不多，ㄏ，而且殘劑不到最後一秒不知道有沒有，民眾也都知道，所以願意等，醫院立場也很清楚，目前的確也還有民眾在排隊，等待下午三點半發號碼牌。