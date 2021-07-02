美軍撤離駐阿富汗最大基地　終結20年戰事！聯軍即將全面撤出

▲阿富汗巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國歷經在阿富汗20年戰事後，官員2日透露，所有的美軍成員及北大西洋公約組織（NATO）軍人都已離開巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base），下一步將移交給阿富汗國安部隊管理，宣告美國軍事介入該國的行動畫下句點。法新社分析，聯軍將全面撤出阿富汗的時刻也即將來臨。

綜合美聯社、法新社等外媒報導，大部分北約兵力已在本周悄悄撤離，且並沒有為此舉行特別的儀式，而多數美國軍事人員則是很有可能在7月4日前離開，外傳將會留下約650名士兵來保護美國在當地的大使館。阿富汗官員透露，巴格蘭空軍基地正式移交儀式將在3日進行。

文中提到，美國以安全為由，拒絕公開最後一名美軍士兵離開阿富汗的時間點。一名匿名官員說，「所有聯軍部隊都離開巴格蘭了。」

事實上，美國前總統川普任內與塔利班達成撤軍協議，作為交換，塔利班必須防堵任何國際恐怖主義入侵阿富汗領土，同時承諾會和對手進行談判，但現階段談判進度並未取得進展。

美國總統拜登今年4月宣布要在9月11日之前自阿富汗撤出美軍。他上月對阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）表示，「阿富汗必須決定自己的未來、自己所想要的未來。」

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