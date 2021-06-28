　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

英衛生大臣偷情照「疑中國搞鬼？」　胡錫進：他們拍太多007

 記者任以芳／綜合報導

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）違反防疫規定，在辦公室擁吻女助理引起眾怒請辭。結果，部分英國媒體懷疑是中國大陸搞的鬼，原因是，拍下兩人接吻畫面的攝像頭是中國海康威視生產。對此，中國大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進今（28日）發文稱，「內閣大臣醜聞被曝光往中國方向猜疑，大概只有英國人擁有這方面豐富的想象力，007拍太多了。」

據了解，該起事件是英媒《太陽報》（The Sun）25日率先曝光，頭版刊登韓考克擁吻女助理照片，兩人都已婚。偷情的韓考克防疫專業瞬間形象破滅，還在防疫的英國人民也很不諒解，韓考克隔天向英國首相強生（Boris Johnson）請辭。

英國有媒體報導稱，「英國情報機構應當調查這起事件是否由敵對國家的特工所為。」要求徹查韓考克辦公室裡來自「中國」的海康威視攝像頭。

▲▼英國衛生大臣韓考克表示，明年3月前可望鬆綁防疫措施。（圖／路透社）

▲英國衛生大臣韓考克因偷情風波而請辭。（圖／路透社）

對此，胡錫進昨發文反擊，海康威視生產的攝像頭正對著韓考克辦公室的門，有報導說藏在煙霧報警器裏面，也有說藏在屋頂的燈具裏。這事確實很離奇，一般監控進出辦公室的攝像頭都安裝在走廊裏。另外攝像頭的角度也不對，因為如果有人低著頭走進辦公室，這個角度將無法看到他們的臉。

胡錫進質疑，根據報導指出韓考克並不知道自己辦公室裏有攝像頭存在，政府消息人士稱，在部長辦公室安裝攝像頭簡直是「前所未聞」，這是內閣大臣第一次在他們不知情的情況下在自己的辦公室被拍。

胡錫進說，另外誰把這段視頻交給媒體的？目的又是什麽？這些問號也很有趣。目前正在調查的一種可能性是，這段視頻是在閉路電視屏幕上播放時由某人用手機拍攝的。

▲▼大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

▲大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

胡錫進表示，離奇歸離奇，把內閣大臣醜聞被曝光往中國方向猜疑，大概只有英國人擁有這方面豐富的想象力。他們拍007拍多了，他們軍情六處去世界各地搞顛覆，幹得也太多了，所以以為像中國這樣崛起大國也會在英國「無處不在」，甚至會鉆進內閣大臣辦公室的煙霧報警器裏面。

最後，胡錫進稱，有報導指出韓考克與女助手的戀情在同事中已是公開秘密，在政府裏這樣幹，這傢伙和情人大概都挺飛揚跋扈的，仇人估計少不了。「老胡覺得海康威視不用擔心，監控系統本身是中性的，客戶買了它怎麽使用與海康威視無關，這個道理腦子沒進水的人都懂。」

ET快訊
15歲少女與學長做30次遭甩　傷心墜樓才知懷孕了
「5生肖」下半年逆勢走大運！　財運、愛情旺翻
快訊／台灣自購「41萬劑莫德納」要來了！週三抵達桃機
「擦身1秒」就中Delta病毒！　無罩瞬間成關鍵
合體柯文哲衰被出征！　添好運回應了
爆乳女王三點黑星露出　拍攝男伴「警察身份」GG！懲處結果出爐
快訊／那對夫妻報喜懷孕！流產2年生回二胎　激動淚：終於回來了
快訊／Delta入侵枋寮　4天急篩2000人！PCR結果出爐
「最醜童星」16年後逆襲大變身！　高顏值長相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「擦身1秒」就中Delta病毒！東莞麥當勞「無罩瞬間」成關鍵

孫女出嫁外公邊哭邊找紅包　網：嫁了也要常回來看他

英衛生大臣偷情照「疑中國搞鬼？」　胡錫進：他們拍太多007

中共黨慶前提統戰「6個堅持」　未含台灣二字

陸白鶴灘水力發電站開始發電　全機組1日發電量「夠50萬人用1年」

習近平上任8年半　中紀委查處408萬人、處分374萬人

百年黨慶前夕　中共：新中國成立至今「經濟累計增長189倍」

好友扛「3千枚硬幣」到婚宴送禮金！收禮大叔崩潰寫「收到壹盆」

港股因暴雨取消上午交易　警報未解除可能「全日停盤」

前《蘋果日報》主筆曾探視黎智英　離港「押送上銬」新畫面曝光

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

Delta變種侵台「賈永婕聽到秒衝屏東！」　「親自搬儀器＋贈800套防護衣」哽咽喊話

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸　人找到了網暴動謝警：岳父還好嗎

前車壓車+急彎、後車雙黃線超車 2三寶撞一團...驚險畫面引網論戰

孫協志、王仁甫錄《我難過》200人接唱　小刀也來了！畫面公開聽了超感動

「擦身1秒」就中Delta病毒！東莞麥當勞「無罩瞬間」成關鍵

孫女出嫁外公邊哭邊找紅包　網：嫁了也要常回來看他

英衛生大臣偷情照「疑中國搞鬼？」　胡錫進：他們拍太多007

中共黨慶前提統戰「6個堅持」　未含台灣二字

陸白鶴灘水力發電站開始發電　全機組1日發電量「夠50萬人用1年」

習近平上任8年半　中紀委查處408萬人、處分374萬人

百年黨慶前夕　中共：新中國成立至今「經濟累計增長189倍」

好友扛「3千枚硬幣」到婚宴送禮金！收禮大叔崩潰寫「收到壹盆」

港股因暴雨取消上午交易　警報未解除可能「全日停盤」

前《蘋果日報》主筆曾探視黎智英　離港「押送上銬」新畫面曝光

李蒨蓉喊離婚1周「老公飄過來」　想要自己人生：去吃沙發啦！

南二都精華區拚蓋社宅　打壞市場行情？房仲有話說

搜尋食物睏意突襲！萌柴「翹高屁股趴桌睡」　網：以為在學校午休

聯亞藥下跌逾6%！疫苗概念股翻黑　高端跌逾4%

楊恩踩到裁判「腳踝痠痛將照MRI」　鷹王8場得分30+平詹皇紀錄

60年代綠錶長這樣　復古風更迷人

LIVE／傳41萬劑莫德納週三來台　陳時中最新說明

通勤人潮增多！他狠酸「公司不會不見」　網苦嘆：不要道德綁架

克蕭招牌滑球來了　13K本季最多！例行賽睽違3年滿8局

澳媒揭中國呈聯合國文件　認「人造病毒」可能危害人類

大陸熱門新聞

他自嘆「小井蛙」想赴陸打疫苗：只有大陸在乎老百姓

東莞麥當勞「擦身1秒」就中Delta病毒！

港警現身機場　逮《蘋果》前資深編輯馮偉光

傻眼！12箱包裹順豐「直送垃圾場」

反中又盼對話　分析拜登「兩手政策」

美中俄三角拉鋸　張競：大國關係非一夜情

好友扛「3000枚硬幣」當禮金！收禮叔崩潰

百年黨慶前　陸宣傳一黨、探火星

中共黨慶採訪要求嚴　防疫甚兩會

蔣介石逝世　毛澤東只說了「三個字」

億萬富豪接愛女回家！慘被90噸打樁機壓爛亡

習近平任期　中紀委查處408萬人

前《蘋果日報》主筆押送畫面曝光

天價「片仔癀」一粒台幣1.2萬

更多熱門

相關新聞

南韓首入「護身軍刀」軍演　將派出1驅逐艦

南韓首入「護身軍刀」軍演　將派出1驅逐艦

2年一度的美澳聯合軍演「護身軍刀」（Talisman Sabre）將於7月中旬展開。除了美國與澳洲外，加拿大、日本、南韓、紐西蘭和英國也將加入演習。南韓軍事部門28日透露，南韓將派出一艘4400噸級的南韓型驅逐艦參加演習。

英機密文件丟在公車站　內有黑海衝突線索

英機密文件丟在公車站　內有黑海衝突線索

美1.78億人打完首劑　英德推免預約接種

美1.78億人打完首劑　英德推免預約接種

Delta變種佔英國99％病例　年輕人症狀曝　

Delta變種佔英國99％病例　年輕人症狀曝　

Delta襲台7國入境PCR　議員：演很大

Delta襲台7國入境PCR　議員：演很大

關鍵字：

英國Matt Hancock胡錫進衛生大臣韓考克海康威視

讀者迴響

熱門新聞

訂14杯飲料遭檢舉群聚！她氣炸：不想送就說

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

曾雅蘭憂鬱臉凹　3天不吃喝

送餐收四位數小費！他公布明細糗了

《愛玩客》男星出櫃「宣布已結婚」！

快訊／曾載秘魯返台祖孫回屏東！新北防疫計程車司機PCR結果出爐

Gino假日搭北捷！　見「忠孝敦化站實況」嚇傻

打工族1萬元補貼領到嗎？三種人不符合

打工族紓困1萬元今開放申請

八大停業　酒店妹揪一票姐妹飛澳：通通撈回來

預估「最快降級」時間　醫：其實我沒有悲觀

港點添好運「合體」柯文哲　粉專慘被出征

王浩宇「求助韓國瑜」幫賣襪：可寄給您試穿

王子「3年姐弟戀」疑終結！　IG告別女方祝福

女全裸露「三點黑星」！派出所當背景

更多

最夯影音

更多
Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院
6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面