英衛生大臣偷情照「疑中國搞鬼？」　胡錫進：他們拍太多007

記者任以芳／綜合報導

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）違反防疫規定，在辦公室擁吻女助理引起眾怒請辭。結果，部分英國媒體懷疑是中國大陸搞的鬼，原因是，拍下兩人接吻畫面的攝像頭是中國海康威視生產。對此，中國大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進今（28日）發文稱，「內閣大臣醜聞被曝光往中國方向猜疑，大概只有英國人擁有這方面豐富的想象力，007拍太多了。」

據了解，該起事件是英媒《太陽報》（The Sun）25日率先曝光，頭版刊登韓考克擁吻女助理照片，兩人都已婚。偷情的韓考克防疫專業瞬間形象破滅，還在防疫的英國人民也很不諒解，韓考克隔天向英國首相強生（Boris Johnson）請辭。

英國有媒體報導稱，「英國情報機構應當調查這起事件是否由敵對國家的特工所為。」要求徹查韓考克辦公室裡來自「中國」的海康威視攝像頭。

▲英國衛生大臣韓考克因偷情風波而請辭。（圖／路透社）

對此，胡錫進昨發文反擊，海康威視生產的攝像頭正對著韓考克辦公室的門，有報導說藏在煙霧報警器裏面，也有說藏在屋頂的燈具裏。這事確實很離奇，一般監控進出辦公室的攝像頭都安裝在走廊裏。另外攝像頭的角度也不對，因為如果有人低著頭走進辦公室，這個角度將無法看到他們的臉。

胡錫進質疑，根據報導指出韓考克並不知道自己辦公室裏有攝像頭存在，政府消息人士稱，在部長辦公室安裝攝像頭簡直是「前所未聞」，這是內閣大臣第一次在他們不知情的情況下在自己的辦公室被拍。

胡錫進說，另外誰把這段視頻交給媒體的？目的又是什麽？這些問號也很有趣。目前正在調查的一種可能性是，這段視頻是在閉路電視屏幕上播放時由某人用手機拍攝的。

▲大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

胡錫進表示，離奇歸離奇，把內閣大臣醜聞被曝光往中國方向猜疑，大概只有英國人擁有這方面豐富的想象力。他們拍007拍多了，他們軍情六處去世界各地搞顛覆，幹得也太多了，所以以為像中國這樣崛起大國也會在英國「無處不在」，甚至會鉆進內閣大臣辦公室的煙霧報警器裏面。

最後，胡錫進稱，有報導指出韓考克與女助手的戀情在同事中已是公開秘密，在政府裏這樣幹，這傢伙和情人大概都挺飛揚跋扈的，仇人估計少不了。「老胡覺得海康威視不用擔心，監控系統本身是中性的，客戶買了它怎麽使用與海康威視無關，這個道理腦子沒進水的人都懂。」