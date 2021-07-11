診斷肥胖還是約不到疫苗！陳時中曝「時間限制」：今年5／31前才算

記者趙于婷／台北報導

近期「肥胖」是否可以列為新冠疫苗施打資格受社會關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，這部分會跟專家討論，註記要以去年1/1到今年5/31為準，但基本概念是「肥胖還不是主診斷」，而是如果因為肥胖造成相關系統性疾病，以至於染疫和染疫後風險增高，才是判定原則。

疫苗接種對象9和10類最快月中就能打疫苗，今行政院政務委員唐鳳也親自說明，疫苗意願登記第一梯次7/16就會開始接種，1922會在7/13~7/15陸續發送簡訊。

但針對接種資格，其中第9類對象資格19至64歲具有嚴重疾病的高風險疾病者，患有糖尿病，慢性肝病，心血管疾病，HIV感染者等，也包含BMI值大於等於30的人。有民眾抱怨自己有去醫院開主診斷，但仍不能預約，打到1922被告知健保卡註記要在去年到今年前。

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陳時中今表示，註記要以去年1/1到今年5/31為準，不排除有特殊情況，的確比較沒有被完全考慮，很多本身在急性期，這時候能不能打疫苗也要參考醫師意見，而在肥胖部分會跟專家討論，但基本概念是肥胖還不是主診斷，如果是因為肥胖造成相關系統性疾病，以至於染疫和染疫後風險增高為判定原則，所以才會有專家訂定的主診斷碼，才能定下來。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）