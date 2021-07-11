半夜巷弄聊天擾民　嗆警「啥洨啦」！軍人遭壓制搜出彈簧刀

▲19歲陳姓現役軍人遭警方壓制，搜出一把彈簧刀 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局獲報有一群男子群聚鬧事，警方趕抵對現場8人進行盤查，但他們卻無視疫情三級警戒並對警方咆哮，其中5人還是未成年，警方祭出強制力，將氣焰囂張的一名男子壓制在地，並在他身上起獲彈簧刀，經調查才知他還是名軍人，訊後依妨害公務、妨害安寧、攜帶危險物品等罪送辦。

據了解，11日凌晨，有民眾報案指稱，新莊區民安路287巷口疑有發生糾紛，多人大聲喧嘩、群聚，擾亂安寧，警方獲報出動快打部隊趕抵，現場有8人看到警方到場一副不以為然的態度，經盤查身份，其中5人未成年。

就在盤查過程中，19歲陳姓男子質疑警方講話大聲，不斷咆哮叫囂妨害警方執法，嗆警「啥洨啦！」與警員發生肢體拉扯，最後強制將他壓制，並在他身上搜出一把彈簧刀，經調查陳男還是一名正在服役的軍人。

警方訊後將陳男依社維法妨害公務及妨害安寧秩序移送裁罰，妨害公務部分可處拘留或新臺幣一萬二千元以下罰鍰；攜帶危險物品則可處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰，另外其餘未成年友人全都帶回派出所通知家長領回。

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▼警方出動快打部隊到場 。（圖／記者陳以昇翻攝）