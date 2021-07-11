雲林、高雄使壞3次！少女傳自拍裸照當紀念　渣男4個月後惱羞

▲阿宏與小美在臉書上認識。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／高雄報導

一名男子「阿宏」（化名）在網路上認識一名未成年少女「小美」（化名），兩人進而開始交往，並發生了3次性關係，過程中小美還曾傳送自身的裸照給阿宏，沒想到卻被以此做為籌碼威脅。對此，高雄地院審理後，判阿宏2年4月徒刑，其中4個月得易科罰金。

判決指出，阿宏日前在臉書結識未成年的小美，雙方認識不到一個月，就發展成男女朋友關係，而之後阿宏在明知小美未成年、未違反對方同意的情況下，先後和對方在高雄某間摩鐵、雲林租屋處發生性關係3次。此外，兩人交往期間，小美曾經傳送裸露身體的私密照片給阿宏，而兩人交往大約4個月時，這件事被小美的父親得知，氣得勒令兩人分手。

未料，阿宏卻因此感到不滿，因此傳訊息恐嚇小美，「這麼愛玩」、「再不回我，照片我一定傳出去」、「騙感情的」等威脅訊息，而小美也因為擔心私密照片外流而心生畏懼，因此趕忙報警處理。對此，法官認為，阿宏明知道小美性觀念未臻成熟，且缺乏完全之性自主同意能力，竟未能自我克制，而與對方發生性行為，此舉已經影響對方身心發展。

此外，阿宏又傳送恐嚇訊息恐嚇小美，導致其心生畏懼，惟念其犯後終於能坦承犯行，態度尚可，兼衡其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀之後，依犯對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，共三罪，各處有期徒刑10月，合併執行應執行2年徒刑；又犯成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，判處4月徒刑，此部分得以易科罰金。