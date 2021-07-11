勸柯文哲放下堅持「別鳥中央規定」！急診醫：X你娘匡爆就對了

▲新冠肺炎疫情。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃君瀚／綜合報導

桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌近日先後開炮台北市府在疫調和匡列上不夠確實，輔大醫院急診醫師直言，關鍵就是柯文哲太死守指揮中心發布的匡列原則，根據定義只有口罩拿下來面對面15分鐘以上才算接觸者，而目前多數縣市其實都沒在理會匡列原則、傳染病防治法，「就是X你娘框（匡）爆」！

急診醫師今（11）日凌晨在PTT發文，認為近日市長之間的政治口水戰，根源就是台北市太死守指揮中心的匡列原則了。根據衛福部疾管署2021年5月27日最新版《嚴重特殊傳染性肺炎疫情調查及接觸者追蹤指引》，接觸定義為，「自個案發病前3日起至隔離前，在無適當防護下，曾於24小時內累計大於15分鐘面對面之接觸者。」

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根據這份原則，民眾只要戴口罩就算適當防護，也就是說只有口罩拿下來面對面15分鐘以上，才算定義的接觸者、才要匡列。醫師認為，中央的匡列條件太過嚴苛，柯文哲後來才會搞出「同心圓」、「精準疫調」等新方式。

▲《嚴重特殊傳染性肺炎疫情調查及接觸者追蹤指引》。（圖／衛福部疾管署）

「但其他縣市勒？X的誰鳥你中央這個什麼鬼匡列原則啦！」他以鳳山大樓群聚案為例，高雄市長陳其邁實施鐵腕政策，連夜清空大樓，強制將187名住戶與接觸者送往防疫旅館隔離。

醫師也以他的親眼見證為例，昨（10）日醫院就收到「超越定義」的衛生所轉介，某餐廳有外帶客人確診，結果整間餐廳不管內場、外場統統匡列，「一行7個人被押來採就算了，回去繼續隔離14天，看那幾個年輕人每個一臉衰小，都不禁為他們掬一把同情的眼淚。」

他在文中最後喊話柯文哲該放下矜持，不要再配合指揮中心小心翼翼的匡列了，「別的縣市才沒管你什麼匡列原則、什麼傳染病防治法的，就是X你娘框（匡）爆！反正民眾也不會反抗，是吧？」

▼高雄市長陳其邁針對鳳山一棟大樓啟動清零計畫。（圖／高雄市政府提供）