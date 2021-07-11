微解封前最後周日！直擊竹圍漁港湧車流人潮　攜家帶眷出遊畫面曝

▲桃園竹圍漁港外圍攤販出現消費人潮。（圖／記者楊詩益攝）

記者楊詩益、莊智勝／桃園報導

全台防疫三級警戒雖然未降，但712微解封在即，在最後一個周末，《ETtoday新聞雲》直擊桃園竹圍漁港，雖然今現場採取人流管制，僅有身分證末碼為單號者才可入場，但漁港入口仍聚集不少民眾排隊等候，外圍攤販也出現遊客人潮。

位於桃園市大園區的竹圍漁港是北部相當著名的觀光漁港，可以在當地買到新鮮魚貨、吃海鮮料理，每到假日都會吸引不少遊客前往，但受到疫情影響，漁港採身分證單雙號管制分流，單號限每周三、五、日才能進場；近期疫情稍稍趨緩，悶在家許久的民眾早已迫不及待，今是「微解封」前夕最後一個周末，竹圍漁港也湧入車流人潮。

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▲竹圍漁港市場入口出現排隊民眾。（圖／記者楊詩益攝）

《ETtoday新聞雲》記者今前往現場直擊，由於適逢周日，今竹圍漁港漁貨直銷中心僅開放身分證單號入場，入口處還有員警站崗檢查，同時提醒民眾採買完畢後盡速離開、勿逗留聚集，但現場仍湧入不少排隊人潮，目測約有5、60人以上，民眾雖然佩戴口罩、乖乖配合排隊，但現場明顯未見1.5公尺的「防疫社交距離」。

除了漁港入口處，外圍攤販今照常營業，不少遊客趁著好天氣攜家帶眷出遊，攤販前聚集消費人潮，魚丸、海鮮炸物、果汁冰沙攤販前都有不少民眾駐足；儘管人潮不少，但民眾大多秩序良好，未見有人拿下口罩進食、抽菸等違規情況發生。

▼微解封前最後周末，漁港湧入不少遊客。（圖／記者楊詩益攝）