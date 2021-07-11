「信義微風應擴大匡列」　許淑華：可借助北農、環南經驗

▲台北市議員許淑華。（資料照／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

北市信義微風傳出有專櫃人員確診，10日閉館一日進行清消。對此，台北市議員許淑華指出，北市目前的防疫措施僅針對百貨公司本身進行，並沒有掌握背後的國泰置地辦公大樓，「這顯然是不清楚大樓內部的人員流動狀況。」

針對微風信義傳出確診個案，許淑華10日在臉書發文指出，台北市目前的防疫措施僅匡列了2名接觸者居家隔離、7名短暫接觸有戴口罩者自我健康管理，並安排工作場域清消，但對背後的國泰置地辦公大樓卻沒有掌握，「衛生局說微風信義和國泰置地兩棟是分開的，這顯然是不清楚大樓內部的人員流動狀況。」

對於信義微風的狀況，許淑華指出，微風的辦公室就設在置地大樓的6、7層樓，員工約近百人上班的低樓層，而要前往置地上班的人員，也會行經微風百貨搭乘電梯再轉辦公區電梯到公司，「兩棟不僅是連通的且人員互通頻繁，甚至多處的電梯、茶水間、廁所都是共用。」

許淑華指出，由於微風和置地人與人的連結度高，市府應該大幅匡列，避免因為疏漏而導致隱形傳播鍊產生，台北疫情好不容易受到控制，衛生局應用更嚴謹的標準去處理每一個確診個案，「不要再分台北新北，我們是共同生活圈。」

許淑華呼籲，於置地辦公的企業可以依照員工和確診者接觸的機率，主動提供員工進行快篩，不僅讓員工放心，更要即時找出黑數，「有了北農和環南的經驗就可以知道，市府擴大匡列跟疫調對於阻斷傳播鏈是多麽重要，市府儘速處理，也拜託民間力量協助。」

▼許淑華收到國泰置地大樓員工陳情。（圖／翻攝許淑華臉書）

