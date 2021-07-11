年進帳1152萬！苗栗10大測速照相桿出爐　台61「桿王」蟬聯寶座

▲龍鎮台61線97.55公里南向測速桿，上半年就取締3840件，「桿王」寶座屹立不搖。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局今日公佈1~6月固定式測速照相桿取締違規「排行榜」，總計1萬8,215件違規中，其中後龍鎮台61線97.55公里南向取締3840件，成為上半年「桿王」、為國庫進帳至少1152萬元。警方同時公佈其他取締熱點，呼籲用路人依限速行駛，確保行車安全，守好荷包。

苗栗縣警局公布取締超速件數前10名的固定式測速照相桿，依序為：

第一名：後龍鎮台61線97.55公里南向 3,840件

第二名：頭屋鄉台13線24.2公里南向 2,489件

第三名：獅潭鄉台3線108公里南向 2,105件

第四名：大湖鄉台3線131.6公里北向 1,722件

定五名：三灣鄉台3線102.8公里北向 1,365件

第六名：通霄鎮128線2.4公里西向 967件

第七名：頭份市中央路頭份國中前東向 941件

第八名：苑裡鎮140線8.1公里東向 751件

第九名：竹南鎮永貞路與勝利街口南向 717件

第十名：苗栗市台13線35.2公里北向 690件。

警方說，台61線後龍鎮路段、97.55公里測速桿王，前年6月起啟用，半年就累積了8453件取締，成果豐碩，將其他路段測速甩到看不見車尾燈，躍升全縣測速桿王。去年小幅減少，取締總計7928件，今年上半年統計仍有3840件，「杆王」寶座屹立不搖。

▲位於頭屋鄉尖豐路、中正街口附近的台13線尖豐公路24.2公里處南向測速桿，因為在國道陸橋下的下坡路段，讓用路人容易忽略，而成為「苗栗第二杆」。

警方也分析「杆王」蟬聯冠軍，可能與該路段路面筆直、無號誌和岔路，加上前後路段速限有80公里、90公里差別，讓用路人很容易一腳踩進陷阱裡；而第2名位於頭屋鄉尖豐路、中正街口附近的台13線尖豐公路24.2公里處南向測速桿，今年初才啟用，因在國道交流道南側不到300公尺，又在下坡路段、國道路橋下，讓大意的用路人同樣忽略「限速50公里」的限制。

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