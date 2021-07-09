72歲像27歲？婚紗女王「凍齡美照」遭曝殘忍對比　網笑：有仇嗎

▲王薇薇日前的凍齡美照引發熱議，然而在和好友分享的照片一比後卻形成明顯差異。（翻攝自verawang／donnakaranthewoman Instagram）

圖文／鏡週刊

知名的華裔美籍時尚婚紗設計師王薇薇（Vera Wang），今年已經72歲，仍然活躍於歐美高級時尚圈，上個月27日歡慶生日的她在酒店開趴，並於個人社交平台Instagram上分享當天的照片，只見畫面中的她身穿黃色洋裝身材窈窕纖細，周旋在一群小鮮肉之間看起來毫無違和感，甚至讓人直呼「說27歲也有人信！」只不過當天也在現場的好友po出了自己的照片後，與王薇薇的版本差異甚大，有網友笑稱，「妳怕是跟她有仇」。

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有「婚紗女王」的王薇薇已屆古稀之年，但仍持續創作不輟，至今仍是歐美時尚的指標人物，近日梅開二度的歌手關史蒂芬（Gwen Stefani）就是身穿王薇薇旗下的品牌的白紗。

至於王薇薇本人，她在2012年與結縭23年的前夫分手，身價高達數百億台幣的她樂當個單身女富豪，經常與好萊塢名人打交道，在各大趴場之間流連，身材也維持得像2、30歲的年輕女孩，讓很多粉絲相當羨慕。

▲王薇薇至今仍活躍於時尚圈中，左為西洋小天后亞利安娜。（翻攝自verawang Instagram）

日前慶祝72歲生日的王薇薇在Instagram上分享生日趴的照片，畫面中她幫身旁2位左右護法小鮮肉倒酒，受邀跳舞時還露出靦腆的微笑。許多人看了照片中樣貌凍齡的她，直呼完全不像72歲的亞洲女人，「這狀態說27歲也有人信！」

不過也有人認為，她自己po的照片看起來「修很大」，臉上的反光已經亮到比白人還白；其他人則緩頰，雖然臉上可能有開美肌模式，但身材保養得宜已經贏過一大票同年齡的女性。

▲王薇薇自己分享的照片中顯得相當凍齡美麗。（翻攝自verawang Instagram）

正當各界熱議王薇薇的照片到底有幾分虛實，有人發現時尚品牌DKNY的創辦人唐娜凱倫（Donna Karan）當天也在生日趴現場，唐娜凱倫在自己的Instagram上分享藝術家Rebecca Moses跟王薇薇的合照，然而這張照片的王薇薇臉上不再那麼淨白發光，而是顯得相當暗沉，且有明顯皺紋。

▲唐娜凱倫分享的照片中，王薇薇的臉上皺紋顯得很明顯。（翻攝自donnakaranthewoman Instagram）

唐娜凱倫分享的照片中，王薇薇的眼袋明顯，臉頰上可輕易看到皺紋，且肌膚顯得稍嫌鬆弛，雖然纖細的身材讓她看起來確實不像72歲，但不能否認已經呈現一個上了年紀的亞洲女人的樣貌。

由於2人分享的照片實在差別太大，許多網友湧入唐娜凱倫的貼文朝聖「未修圖」版本的王薇薇，中國網友紛紛留言，「妳怕是跟她有仇」、「別人朋友圈裡的我」、「72歲請允許自己老」、「我想她下次生日再也不想請妳了」。



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