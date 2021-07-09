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眼花以為得白內障！她就醫驚見眼球藏滿「27片隱形眼鏡」嚇壞

▲▼手機,追劇,視力,維他命,維生素,眼睛,隱形眼鏡。（圖／翻攝自Pixabay）

▲醫師對於有人忘了取下27片的隱形眼鏡大感驚訝。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／鏡週刊

現在要購買跟使用隱形眼鏡都相當方便，但使用方法正不正確就很重要了。美國鄉民論壇「reddit」最近熱烈討論一起於數年前發生的醫療事件，英國某位婦人在接受白內障手術時，意外發現一層「藍色結晶物質」，全部取出後發現這些是結塊的隱形眼鏡鏡片，總共多達27片。

據英國驗光師協會期刊《今日驗光》（Optometry Today）內容，一位67歲的英國阿嬤多年前準備接受白內障手術，當醫生打開她的眼瞼時，瞧見眼球上覆蓋了一層藍色結晶物質，取出查看發現是黏成一團的隱形眼鏡，數量約有17片，院方隨即安排阿嬤後續檢查。這位阿嬤之後前往索利哈爾醫院（Solihull Hospital）接受進一步檢查，結果又發現另外10片隱形眼鏡。

阿嬤眼花以為得白內障　手術驚見眼球藏滿「27片隱形眼鏡」

▲從阿嬤眼睛中取出大量隱形眼鏡。（示意圖，非當事人，photoAC）

有20多年執業經驗的眼科醫師大為震撼表示，「我們以前從來沒遇過這種狀況！」也說到隱形眼鏡本身很輕薄，但這麼多片疊在一起，絕對會讓眼球受到強烈刺激，很驚訝阿嬤居然沒有注意到這件事。

由於阿嬤眼球中卡有多片隱形眼鏡，可能會增加結膜因細菌而發炎的手術風險，因此醫療團隊決定延後手術，而阿嬤在取出隱形眼鏡2個禮拜後，回診時覺得眼睛舒服多了，也表示自己相當驚訝，以前覺得眼睛不舒服時，還以為是年紀大了跟乾眼症導致，過去35年來都有佩戴月拋隱形眼鏡的習慣，但沒有定期去找驗光師檢查。

從阿嬤眼睛中取出大量隱形眼鏡後，連執業多年的醫生都相當驚訝。（翻攝自《Optometry Today》）

▲連執業多年的醫生都相當驚訝。（翻攝自《Optometry Today》）

由於此案狀況特殊、取出的隱形眼鏡數量驚人，醫生也決定公開此事來告誡大眾，「現在很容易買到隱形眼鏡，但很多人都不太在意幫眼睛做定期檢查。若沒有留意自己使用隱形眼鏡的狀況，還發生嚴重感染的話，最嚴重有可能會導致失明。」

reddit論壇上的網友也十分驚訝，「一片卡在眼睛中都超痛苦了，十幾片是怎麼忍！」「這位阿嬤是以為戴上去之後，鏡片就會自然溶解掉嗎？」「我也遇過！有一次我鏡片跑到眼窩後方，2個禮拜後眼睛眨一眨就自己掉了出來，結果上面沾超多眼屎。」不過也有網友開玩笑：「一次戴27片？這樣應該會看得超清楚，都可以看到月球上了吧！」

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