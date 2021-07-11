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好消息！新華社：上海復星已和永齡、台積電正式簽約BNT疫苗

▲台積電、郭台銘都出手要捐疫苗，引發網友熱議。（資料照）

▲台積電與永齡向上海復星醫藥洽購疫苗有譜。（資料照）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

永齡基金會與台積電採購德國BNT（輝瑞）疫苗似乎已成形，大陸官媒新華社11日指出，永齡與台積電已和BNT疫苗代理商上海復星醫藥正式簽訂銷售協議，並會依「正常商業規則和程序」提供疫苗。詳細情形和內容有待官方進一步確認。

報導指出，永齡與台積電已於9日和復星醫藥正式簽訂mRNA新冠疫苗BNT162b2（陸稱復必泰）的銷售協議，不過對於協議內容及疫苗數量未有詳加報導。

報導稱，復星醫藥早在2020年3月13日就和德國BioNTech公司簽訂協議，參與BNT新冠疫苗研發，並取得中港澳和台灣的獨家商業權益。復星醫藥負責人表示，復星醫藥是台灣獲得BNT新冠疫苗的唯一洽購方，期待該款疫苗能幫助台灣疫情防控發揮積極作用。

事實上BNT是德國BioNTech與美國藥廠輝瑞（Pfizer）共同研發，復星醫藥取得中港澳和台灣的獨家商業權益，而復星醫藥負責的BNT目前僅港澳能施打；大陸則並未開放，因未給予BNT藥證，目前仍施打科興、國藥的大陸國產疫苗。

最初研發後選疫苗共4支，BNT162a1、BNT162b1、BNT162b2及BNT162c2，之後評估選定BNT162b2。

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