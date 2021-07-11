禾馨2週狂遭稽查！營運長嘆「沒被檢舉過」：33天了，北市府公佈什麼

▲禾馨醫療日前被點名違規施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

禾馨醫療日前被點名違規施打疫苗，遭北市府裁罰。但禾馨方面不服，決議申訴，營運長林思宏更連日發文表達不滿。而事情發生至今已近1個月，他也再次在臉書提及「33天了，市府公佈了什麼？沒有」還透露從來沒被檢舉過的禾馨，這2週竟連續遭民眾投訴，及消防局、衛生局稽查。

林思宏以「好心肝事件發生後第33天，北市府公佈了什麼真相」為題在臉書PO文。他指出，記得禾馨開完記者會當天，有議員質詢北市衛生局長黃世傑相關事件，但黃當時批評「得寸進尺」之外，還揚言要公佈通訊軟體的對話。而記者會隔天，副市長黃珊珊就宣佈裁罰禾馨230萬。

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「結果有嗎？沒有」林思宏說，禾馨所公佈取得疫苗的所有對話紀錄就是事實，後續律師也已照正規程序提出申訴，但市府仍利用記者會說「禾馨相關院所均不能施打疫苗」，隔天再發新聞稿表示小禾馨民權可以打。他表示，記者會時，副市長說她賞罰分明，而小禾馨民權仍是合約院所，「不知道用意何在？」

▲禾馨醫療營運長林思宏。（圖／記者湯興漢攝）

林思宏提到，「至於好心肝呢？」誰同意發給好心肝115瓶疫苗仍然無解，「還多出了一個BEN」。他指出，政風處的調查報告神秘之餘，還搞A、B版，股長、專員、承辦都調職了，局長更被休假，副市長則繼續跑行程說，她沒空理口水；市長繼續上節目、錄影片、挺中天開新話題，讓人淡忘好心肝，「但事實是什麼仍然交代不清」。

接著，林思宏提及禾馨近況，2週來禾膳股份有限公司被民眾檢舉消防設備，消防局到場查檢消防設施，都有符合法規且按時申報；隔週又有民眾投訴禾膳廚房供餐時，未把未食用和已食用做區分，他質疑「沒在這吃怎麼知道」。故衛生局來食品衛生稽查，且查得十分詳細。

林思宏強調，無論是清洗水塔、垃圾清運、環境消毒、教育訓練或體檢等，禾馨都符合食品安全衛生管理法規，且「3年來從沒被檢舉過，2周內連續稽查，我們禁得起考驗」，因為清者自清，無辜的事不會隱忍、吞下去。

最後林思宏感謝大家，對禾馨的信賴，會繼續努力成為安全、令人放心的醫療院所，禾馨醫療。