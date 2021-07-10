男人別看！正妹開箱「6cm雞佛披薩」噴汁了　尺寸驚呆網：好情慾

▲正妹開箱雞佛披薩，讓男網友光看就「蛋疼」。（圖／Evangeline-Evan夢遊世界授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

連鎖披薩店近年推出的許多新口味，都在挑戰義大利人的底線，近期的「香菜皮蛋豬血糕披薩」也成功引發熱論，現在又有餐廳開賣各種「超巨雞佛披薩」。就有女網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出開箱文，讓不少人看呆，「也太大」、「鴕鳥還是恐龍的」、「義大利現在一定很討厭台灣。」

該位女網友文中貼出她大嗑雞佛披薩的照片，笑呼「火雞蛋蛋的哀傷，男人幾乎都說『這個我不行』」，還用hashtag懇求「#拜託義大利的朋友不要看」。她也在留言處透露，其實一開始吃也怕怕的，只嚐了一口，而且雞佛真的很大顆。

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▲女網友試吃雞佛披薩。（圖／曾小姐授權使用）

不過，認真品嚐之後，她也給出心得，「雞佛表皮比較韌，咬不太斷，但一咬破有『啵』的驚喜爆炸感，吃起來很像豬腦／豆腐的質地」，並說她自己覺得有一點點腥，但有泰式醬調味，所以味道不重。

照片一出，吸引許多網友留言，「看到就沒辦法」、「好情慾的披薩喔」、「向義大利人宣戰的節奏」、「義大利現在一定很討厭台灣」、「太驚人了」、「這個我不行啊」、「不敢不敢！」

正妹部落客Evan也在粉絲專頁「Evangeline-Evan夢遊世界」PO出開箱文，「來挑戰超尺寸蛋蛋餐」，笑說自己很愛吃雞佛，但真的沒吃過這麼大的。Evan表示，她點的是泰式口味，「蛋蛋上面淋上紅紅的醬，雖然……看起來……有點痛（喂～～～）」，試吃過後則是直讚「這美國蛋蛋我覺得可以！多汁美味！」

本站6日就曾報導《挑戰最狂口味！陽光皇后開賣巨型雞佛披薩 還有3種口味可選》，巨型雞佛系列有日式柴魚雞佛起司披薩、泰式風味雞佛起司披薩、海鹽雞佛起司披薩，9吋大的披薩放上8顆飽滿的美國火雞雞佛，每顆重達15~20公克。