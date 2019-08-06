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桃園工地幫浦車灌漿突斷管！　24歲新婚工人被砸重傷送醫不治

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▲桃園市中壢區一處工地5日傍晚發生水泥幫浦車突然斷管工安意外，宜姓工人被壓成重傷，截至6日凌晨宣告不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區一處工地5日傍晚發生水泥幫浦車斷管意外，宜姓工人被壓重傷，6日凌晨宣告不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區一處工地5日傍晚發生工案意外，一輛水泥幫浦加壓車作業時，疑似壓送水泥管基座突然斷裂，下方宜姓工人來不及躲避被砸成重傷，送醫急救後截至6日凌晨仍宣告不治，市府勞檢處6日勒令業者停工受檢，檢警則預計7日相驗死因。

這起工安意外發生在中壢區青埔地區永溪路上一處工地，5日下午5時許，一輛灌漿水泥幫浦車進行加灌送水泥作業時，水泥加壓管基座突然斷裂，大型輸送管頓時墜落，砸中24歲的宜姓男子，現場一片驚呼，經通報消防救護人員緊急到場，當時宜姓工人意識還算清楚，生命徵象還算穩定，救護人員幫患者頸圈固定、配戴氧氣面罩送醫搶救。

▲桃園市中壢區一處工地5日傍晚發生水泥幫浦車突然斷管工安意外，造成宜姓工人意外死亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區一處工地5日傍晚發生水泥幫浦車突然斷管工安意外，造成宜姓工人意外死亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

不過，宜姓工人送醫急救後，因傷勢突然惡化，截至6日凌晨因傷重宣告不治，案發時在旁目擊的叔叔也難過得說不出話來，他透露，案發時水泥管也差點砸中他，但對於自己姪子發生意外，他非常自責。

市府勞動檢查處6日接獲這起工安意外，6日到工地調查，也勒令工地暫時停工，需待檢查合格才能復工，檢警預計7日相驗，追查意外發生原因和責任歸屬。

▲桃園市中壢區一處工地5日傍晚發生水泥幫浦車斷管工安意外，造成宜姓工人被壓成重傷，工地也被市府勞檢處勒令暫時停工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區一處工地5日傍晚發生水泥幫浦車斷管工安意外，造成宜姓工人被壓成重傷，工地也被市府勞檢處勒令暫時停工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方初步調查，死者是才新婚不久的宜姓工人，新婚妻子接獲噩耗，從新北市趕到桃園，對於新婚丈夫早上好好出門工作，竟發生意外，當場掩面痛哭不敢置信。負責操作泵送車輸送帶的林姓工人則表示，實在不清楚水泥壓送管基座為何斷裂。

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關鍵字：桃園工地,水泥幫浦車,斷管意外,工人傷重不治

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