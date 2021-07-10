快訊／彰化急轉彎！ 縣府臉書網哀喊「母湯」　王惠美：禁內用

記者鄧木卿／彰化報導

台灣西部僅剩彰化維持餐廳可內用，連台南市都政策大轉彎改禁內用，不少網友灌爆彰化縣長王惠美臉書，要求取消內用，萬一外縣市都來彰化用餐，豈不是成為防疫破口，有人甚至批評為何要「一意孤行繼續開放」？王惠美回應，避免外縣市民眾往彰化餐廳移動形成防疫壓力，決定於7月26日以前仍全面禁止餐廳內用，並籲請中央重新檢討統一規範，訂定符合地方需求的措施。

▲彰化縣長王惠美。（圖／彰化縣政府提供）

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彰化縣今天已連續4天零確診，縣長王惠美10日主持疫情記者會時呼籲民眾趕快去施打，沒有排在優先名單的，也可上網預約，她還宣布，八卦山天空步道開放，大佛風景區要再等等，至於公園，民眾可以進入但不得使用體健設施、遊具和涼亭。

盡管縣府昨天已宣布規模100人以下的餐飲業可以內用，也規定防疫措施，但還是有不少網友在王的臉書留言，要求取消內用，「彰化縣開放內用、外縣市的都來彰化縣、我們有可能成為疫情的破口」、「黃偉哲都從善如流禁止餐廳內用了，為何你偏要一意孤行繼續開放」、「內用反而越容易受到群聚的感染，所以還是外帶好，避免病毒的傳播」、「做對99分做1分錯就全部破功」、「六都都不開放餐廳內用，彰化縣是否比照辦理拜託不要開放餐廳內用！」

王惠美說，彰化遵照中央指引規定開放餐廳內用，並加嚴管制措施，惟全台各縣市已紛紛宣布餐廳不開放內用，同島一命，同為一日生活圈，避免外縣市民眾往彰化餐廳移動形成防疫壓力，決定於7月26日以前仍全面禁止餐廳內用，並籲請中央重新檢討統一規範，訂定符合地方需求的措施。

▼網友留言。（圖／翻攝王惠美臉書，下同）